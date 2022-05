Warta Poznań odetchnęła z ulgą. Ryzyko się opłaciło. "Szach-mat!"

Wyniki 32. kolejki Ekstraklasy tak się ułożyły, że pewna utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej stała się Warta Poznań.

- Zrobiliśmy to! Zostajemy w Ekstraklasie - cieszył się w poniedziałek na Twitterze Frank Castaneda, piłkarz Warty.

Z kolei szkoleniowiec poznańskiej ekipy Dawid Szulczek na swoim profilu skomentował ten sukces krótko, ale dosadnie. "Szach - mat" - napisał.

Warta Poznań. "Nie patrzę na wiek, patrzę na jakość"

32-letni Szulczek trafił do Warty, kiedy ten zespół był w naprawdę trudnej sytuacji, zastępując w listopadzie Piotra Tworka. Szybko okazało się, że poznańska ekipa pod jego wodzą potrafi grać zdyscyplinowany taktycznie, solidny i skuteczny futbol. Zaowocowało to tym, że Warta nie musi drżeć o utrzymanie do ostatniej kolejki.

Zanim Szulczek objął Wartę, pracował w Wigrach Suwałki, a wcześniej był m.in. asystentem Artura Skowronka w Wiśle Kraków i Stali Mielec.

Poznański klub zaryzykował, stawiając jesienią na trenera na dorobku. Kiedy Szulczek trafił do Warty, dyrektor sportowy poznańskiego klubu podkreślał: - Chciałem wpuścić trochę świeżej krwi. A to, że Dawid Szulczek będzie najmłodszym trenerem w Ekstraklasie, nie ma większego znaczenia. Nie patrzę na wiek, patrzę na jakość.

Okazało się, że to było bardzo trafne posunięcie.

