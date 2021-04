Warta Poznań obiera cel trudny do zrealizowania. "Nie chcemy drżeć"

- Gdybyśmy wciąż myśleli tylko o utrzymaniu, zamykalibyśmy się w granicach świata, w którym drży się o wynik. Nie chcemy już tak. Nie obserwujemy tego, co za nami, ale to, co przed nami - mówi trener Warty Poznań Piotr Tworek. W poniedziałek zmierzy się ona z Górnikiem Zabrze.

Warta Poznań to wciąż rewelacja wiosny. Poprzedni rok kończyła po serii nieudanych meczów, jako jeszcze trzecia od końca. W gronie tych nieudanych spotkań było m.in. starcie z Górnikiem Zabrze, przegrane w Grodzisku Wlkp. 0-1.



- Od tamtej pory wiele się zmieniło - mówi trener Zielonych Piotr Tworek i nie ma na myśli tylko tego, że dzisiaj Warta jest już dziesiąta. Stała się zespołem środka tabeli, któremu bliżej chwilami do miejsc pucharowych niż spadkowego. Szkoleniowiec z Poznania mówi tez o zmianie sposobu gry Warty na lepsze. - Poprawiła się organizacja gry, szybszy jest nasz powrót po stratach piłki, nie tak łatwo też strzelić nam gola - wymienia. - Punktujemy, jesteśmy zespołem bardzo pewnym i poukładanym. Rozumiemy się i potrafimy zadawać ciosy. Te kilka miesięcy gry w Ekstraklasie wpłynęły na nas korzystnie.





Warta ma dzisiaj jedenaście punktów przewagi nad miejscem spadkowym, które zajmuje pokonane przez nią niedawno dość pewnie Podbeskidzie Bielsko-Biała. Jest niemal utrzymana, chociaż trener Tworek uważa, że daleko do tego i że to nawet nie jest 90 procent pewności. - Chcemy sobie zapewnić to utrzymanie jak najszybciej - mówi.



I dodaje, że klub wyznacza sobie cele krótkofalowe i długofalowe. Na krótszą metę do utrzymanie się w Ekstraklasie, czego Warta jest bliska. Na długą natomiast to walka o wyższe miejsca. - Nigdy nie obserwujemy tego, co za nami i strefy spadkowej, nie patrzymy na miejsca 14-16. Gdybyśmy to robili, zamknęlibyśmy się w granicach drżenia o wynik i utrzymanie. Nie chcemy tego - tłumaczy Piotr Tworek. - Dlatego obieramy cel trudny do zrealizowania i z optymizmem patrzymy w górę. Tylko w ten sposób mogę wydusić z tego zespołu jeszcze więcej - uzasadnia.



Mecz Warty Poznań z Górnikiem w Zabrzu - w poniedziałek o godz. 12.30.