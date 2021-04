Warta Poznań kojarzy się wielu z byciem słabeuszem, głównie dlatego, że z 95 sezonów polskiej ekstraklasy poza nią spędziła aż 81. Kiedy już jednak Warta grała w najwyższej klasie rozgrywkowej, paradoksalnie rzadko bywała nisko w tabeli.

Warta Poznań ma na swoim koncie tylko dwa spadki z ekstraklasy - to mniej niż chociażby Lech Poznań, który spadał trzykrotnie (w 1957, 1963 i 2000 roku), mniej niż Górnik Zabrze, Wisła Kraków i wiele innych polskich klubów, głównie dlatego że nie miała wielu okazji do spadku. W ekstraklasie grywała rzadko, zwłaszcza po wojnie, gdyż przed jej wybuchem Warta - jedna z założycielem polskiej ligi w 1927 roku - nie została z niej zdegradowana nigdy. Potem spadła raz w 1950 roku i drugi raz w 1995 roku.



Te czternaście sezonów spędzonych w najwyższej klasie rozgrywkowej nie było jednak rozpaczliwą walką warciarzy o utrzymanie. Nisko w tabeli byli w sezonach spadkowych, ale podczas pozostałych spisywali się całkiem dobrze.

Warta Poznań mistrzem Polski

Przed wojną Warta Poznań należała do ścisłej polskiej czołówki ligowej, a jej najlepszymi okresami był początek polskiej ligi, czyli koniec lat dwudziestych, a także czas tuż przed wybuchem wojny. We wszystkich sezonach polskiej ligi w latach dwudziestych Zieloni byli na podium, z czego w 1929 roku wywalczyli tytuł mistrzowski. Na podium stawali też w 1932, 1935 i 1936 roku, a w 1938 roku zostali wicemistrzami. Gdy wybuchła wojna, poznaniacy znajdowali się na piątej pozycji, ale mecze zaległe i rozbicie lidera Ruchu Chorzów na rozkładzie. Mistrzostwo w 1939 roku nie było nierealne.



W powojennych rozgrywkach ligowych Warta - mistrz kraju z 1947 roku - była już co najwyżej średniakiem ligowym, jednakże częściej średniakiem niż słabeuszem. Dość powiedzieć, że by znaleźć tak wysoka pozycję, jaka Warta zajmuje w tym sezonie (w tej chwili to miejsce siódme), wystarczy się cofnąć o dwa sezony.

Warta Poznań bywała wysoko

10 kwietnia 1994 roku poznaniacy wygrali na wyjeździe z Polonią Warszawa 2-1 i również znaleźli się na takiej pozycji - potem się już tylko obsuwała, aby na koniec sezonu być czternasta i w kolejnym spaść na ćwierćwieku. W sezonie 1993/1994 jednak Warta wspięła się nawet w pewnym momencie na czwartą pozycję, która też pozwalała myśleć o grze w pucharach. Był to jednak początek sezonu - przełom sierpnia i września, a warciarze utrzymali się na tym miejscu przez trzy kolejki.

To najwyższa pozycja w powojennej historii, nie licząc pierwszych trzech kolejek, podczas których łatwo wyjść na czoło jednym meczem.