W wieku 80 lat w Poznaniu zmarł Tadeusz Łuczak, wieloletni piłkarz i trener Warty Poznań. "Był wzorem do naśladowania" - wspomina go ekstraklasy klub.

"Z przykrością informujemy, że w czwartek zmarł Tadeusz Łuczak, były świetny piłkarz Warty Poznań, a potem kilka razy trener 'Zielonych', wybrany w 2012 roku 'Trenerem stulecia Warty Poznań'. 6 października skończyłby 81 lat" - poinformowała Warta Poznań.

Łuczak reprezentował barwy Warty od 13. do 35. roku życia, z krótką przerwą na występy w Śląsku Wrocław. Pod koniec lat 50. trafił do młodzieżowej reprezentacji Polski, prowadzonej wówczas przez Kazimierza Górskiego.

Grający na ofensywnych pozycjach zawodnik przez kilka sezonów był kapitanem drużyny. W latach 1979-2001 Łuczak kilkukrotnie obejmował posadę trenera Warty, prowadząc ją także w rozgrywkach Ekstraklasy.

- Tadziu to jeden z jeden z najwybitniejszych zawodników lat 60 i 70 w Warcie Poznań. Świetny człowiek i bardzo dobry piłkarz. Był wzorem do naśladowania dla mnie i innych zawodników z młodszego pokolenia, które miało okazję grać z nim w jednym zespole. Potem współpracowaliśmy razem przez wiele lat jako trenerzy - wspomina na oficjalnej stronie klubu Andrzej Żurawski, który do dziś szkoli młodzież w Akademii Warty Poznań.

Legendarny piłkarz i trener zmarł w czwartek przed południem w Szpitalu HCP w Poznaniu.

Zdjęcie Tadeusz Łuczak oraz Izabela Pyżallska w 2012 roku na stadionie Warty Poznań / Jerzy Kleszcz / Newspix

