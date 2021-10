Warta Poznań na problemach buduje swoją siłę

Warta Poznań, rewelacja poprzedniego sezonu, jest w sporym dołku. W lidze nie wygrała już sześciu spotkań z rzędu, zdobyła w nich zaledwie jedną bramkę, na dodatek w środę odpadła z Pucharu Polski po meczu z trzecioligową Olimpią Grudziądz (0-2). W niedzielę też będzie jej trudno o sukces, bo rywal to wicemistrz Polski, Raków Częstochowa. Tyle że w zeszłym sezonie też niewielu stawiało na Wartę w tych konfrontacjach, a tymczasem "Zieloni" jesienią przegrali z Rakowem 0-1 po rzucie karnym w doliczonym czasie, a wiosną 0-2 po jednym z bardziej kuriozalnych meczów w historii. Sami zmarnowali dwa rzuty karne, a do tego zaliczyli trafienie samobójcze.

Historia Warty nie była usłana różami

W swojej niedalekiej przeszłości Warta miała jednak znacznie więcej problemów. Była karnie degradowana do niższej ligi z powodu kłopotów finansowych i licencyjnych, zaczynała się odbudowywać od czwartego poziomu, znów groziło jej bankructwo. I jako najbiedniejszy pierwszoligowiec znalazła się w końcu w elicie. - Mamy w głowie historię tego klubu. Ona nie była usłana różami, zawsze były w niej momenty trudne, dlatego nie ma u nas pojęcia grobowej atmosfery czy ogromnego problemu. Nie czekamy ze spuszczonymi głowami, nie płaczemy i nie liczymy na to, aż nam ktoś pomoże. My jesteśmy Wartą Poznań i na problemach budujemy swoją siłę. Każdy punkt, każde zwycięstwo jest teraz dla nas niezbędne - mówi przed spotkaniem w Częstochowie trener Tworek. Zapowiedział też plan naprawczy, który ma być realizowany już w spotkaniu z Rakowem. - Potem w przerwie reprezentacyjnej będziemy dalej pracowali nad tym, żeby zespół wrócił do swojego rytmu grania. Dlatego tym bardziej czekamy na występ w Częstochowie. Byłoby nam trudniej pracować po tym blamażu, za który jest nam wstyd. Bo wstydzimy się meczu w Grudziądzu i szatnia o tym wie. Jednocześnie cieszymy się, że najpierw jest mecz ligowy, a dopiero później przerwa - przyznaje szkoleniowiec.

Raków - Warta. Gdzie transmisja?

Mecz Rakowa z Wartą odbędzie się w niedzielę o godz. 12.30. Transmisja w Canal+ Sport.

Andrzej Grupa