Warta Poznań. Mateusz Sopoćko nowym piłkarzem. "Życie bywa przewrotne"

To istotne wzmocnienie Warty Poznań przed walką o utrzymanie w Ekstraklasie. Wychowanek Lechii Gdańsk Mateusz Sopoćko związał się z nią definitywnym kontraktem.

Kontrakt obowiązywać będzie do czerwca 2022 roku, z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. - Życie piłkarza bywa przewrotne. Niecały rok temu grałem przeciwko Warcie Poznań w barwach Podbeskidzia Bielsko-Biała. Tamten sezon był szczęśliwy dla obu zespołów, bo osiągnęły sukces i awansowały do Ekstraklasy. Cieszę się, że tu jestem i mam nadzieję, że jak najdłużej będę mógł grać w elicie, w barwach Warty Poznań - mówi Mateusz Sopoćko.



Wychowanek Akademii Lechii Gdańsk zadebiutował w Ekstraklasie w wieku 19 lat. W sezonie 2018/2019 rozegrał w niej pięć spotkań. Zdobył też z Lechią Puchar Polski. Potem znalazł się wypożyczeniu w Podbeskidziu Bielsko-Biała (3 gole w 19 meczach w Fortuna 1 Lidze), a w bieżących rozgrywkach zaliczył 4 mecze w Lechii. To właśnie z tego klubu trafił do "Zielonych".Młody pomocnik w ubiegłym tygodniu był na testach w drużynie trenera Piotra Tworka. Grał też przez godzinę w sparingu z Widzewem Łódź (3-1).



- Trenowałem z zespołem przez 3 dni, poznałem chłopaków, poznałem szatnię i mogę powiedzieć, że Warta ma bardzo fajny zespół, fajnie poukładany. Cieszę się, że dołączam do niego. Moje testy zakończyły się pomyślnie, teraz podpisałem kontrakt z Wartą Poznań, z czego jestem bardzo zadowolony i dumny - podkreśla nowy gracz poznańskiego klubu. - Wiadomo, że cel na najbliższe miesiące jest jasny: to oczywiście utrzymanie się w Ekstraklasie. Chcę mieć w tym swój udział. Będę walczył o to, żeby dostawać jak najwięcej szans do pokazania się na boisku i wykorzystać jest w stu procentach. Debiutowałem w Ekstraklasie, gdy jeszcze nie było przepisu o obowiązku gry młodzieżowca. Teraz jeszcze przez pół roku będę młodzieżowcem i wiem, że muszę najlepiej jak się da wykorzystać ten przywilej: dawać z siebie wszystko i pokazywać się z jak najlepszej strony.

Warta Poznań wzmacnia zespół

- Mateusz Sopoćko jest kolejnym młodzieżowym wzmocnieniem Warty Poznań. Pojawiła się okazja, z której postanowiliśmy skorzystać i pozyskaliśmy Mateusza definitywnie z Lechii Gdańsk - mówi dyrektor sportowy Warty Poznań, Robert Graf. - Mateusz to zawodnik z dużym potencjałem, dobrze wyszkolony technicznie, mogący grać w środku pola oraz na skrzydłach.

Transfer Mateusza jest naturalnym następstwem wypożyczenia Maćka Żurawskiego z Pogoni Szczecin i potrzeby posiadania co najmniej jeszcze jednego młodzieżowca na pozycjach ofensywnych. Da to trenerowi Piotrowi Tworkowi większe pole manewru w zbliżających się meczach. Transfer Mateusza nie zamyka naszego okienka transferowego. Wciąż pracujemy nad wzmocnieniami na dwóch pozycjach w zespole.

Mateusz Sopoćko to czwarty zawodnik, który zasilił szeregi Warty Poznań w zimowym okresie transferowym. Przed nim umowy z "Zielonymi" podpisali pomocnicy Maciej Żurawski (wypożyczony z Pogoni Szczecin) i Makana Baku (wypożyczony z Holstein Kiel) oraz obrońca Bartłomiej Burman, pozyskany z Nielby Wągrowiec.