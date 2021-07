Warta w znakomitym stylu weszła do futbolowej elity w kraju - zajęła piąte miejsce w swoim debiutanckim sezonie, zaledwie punktu jej zabrakło do tego, by grać w eliminacjach Ligi Konferencji. Czy jest w stanie dalej grać tak efektywnie? Trener Warty Piotr Tworek: - Jest takie przekonanie, że ten drugi sezon jest trudniejszy, ale ja nie chcę w to wierzyć. Bo jak będę wierzył, to by znaczyło, że się boję i stanie się to dla mnie jakimś hamulcem - mówi i podaje tu przykład Rakowa. - Niech ten drugi sezon będzie dla nas dobry, może niekoniecznie co do zajmowanego miejsca, ale rozwojowo, dla klubu. I jestem przekonany, że on taki dla nas będzie. Widzimy wszyscy, co się dzieje w klubie, jakie prace zostały wykonane przez ostatnie dwa lata. Musimy więc zrobić wszystko, by tak było dalej, bo Warta to nie tylko zespół, ale i społeczność, która buduje ten klub. A śmiem twierdzić, że buduje go na lata - opowiada Tworek.

Piotr Tworek: nigdy nie opuścimy głów

Warta trochę przyzwyczaiła do tego, że potrafi świetnie organizować się w defensywie, a gdy przychodzi odpowiedni moment, zadaje decydujący cios. Trudno się spodziewać, aby w nadchodzącym sezonie mogła dominować w meczach. - My będziemy zespołem, który ma walczyć do samego końca o punkty czy punkt, bo takie mecze też będą. A wiemy, jaką wagę może mieć jeden punkt w Ekstraklasie, bo ten jeden punkt dzielił nas od czwartego miejsca i gry w pucharach. Mamy być teamem, który swoją zespołowością, swoją siłą będzie stawiał czoła wszystkim drużynom Ekstraklasy, tu się nic nie zmieni. Wierzę, że potrafimy dać radość swoim kibicom, choć ten mój zespół będzie też przeżywał swoje wahania i trudy sezonu. Nigdy jednak nie opuścimy głów, zawsze z otwartymi przyłbicami będziemy mierzyć się z przeciwnościami, które staną na naszej drodze - zapewnia szkoleniowiec Warty.

Moda na taktykę? Nie dla Warty Poznań

"Zieloni" w sezonie 2021/22 raczej też nie będą eksperymentować z taktyką - znów pokażą się czwórką obrońców i mocnym środkiem pola. Wahadła czy inne eksperymenty nie wchodzą w grę. - Dla nas najważniejsze jest to, co ma być skuteczne oraz jakimi ludźmi dysponujemy. Pod nich ustawiamy taktykę grania. To nam może dać zwycięstwo, a nie moda, która dominuje w opiniach analityków. Musimy być jednak cholernie skuteczni, czy to grając czwórką w obronie, czy nawet piątką, bo takie mecze też będą, czy też atakując tylko jednym napastnikiem. Nasz ustawienie będzie związane z tym, co się dzieje na boisku, będziemy reagować na wydarzenia. Interesują mnie tylko zwycięstwa, a nie trendy czy moda - twierdzi Tworek i dodaje: - Na boisku nas trzeba złamać, pokonać, wybić z rytmu. Przeciwnicy mają wiedzę o nas, ale my chcemy być od nich lepsi.

Warta rozpocznie sezon od wyjazdowego meczu ze Śląskiem Wrocław - jego początek w niedzielę o godz. 17.30.

Andrzej Grupa