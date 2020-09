Hiszpański skrzydłowy Mario Rodriguez podpisał kontrakt z Wartą Poznań do końca sezonu 2021/22. 23-latek został piłkarzem beniaminka PKO Ekstraklasy na zasadzie wolnego transferu po tym, jak rozstał się z klubem Granada CF. Jest pierwszym Hiszpanem w historii Warty Poznań.

Mario Rodriguez pochodzi z Barcelony i to w Katalonii rozpoczynał karierę piłkarską - najpierw w małym klubie z miasta Sant Joan Despí, a następnie w UE Cornella. To stamtąd jako 14-latek trafił do szkółki Realu Madryt, La Fabrica i był zawodnikiem królewskiego klubu przez 7 sezonów. Występował m.in. w zespole rezerw oraz w młodzieżowej Lidze Mistrzów (8 meczów i gol w spotkaniu z Borussią Dortmund). W debiucie w reprezentacji Hiszpanii do lat 16 strzelił gola w wygranym 2:0 meczu z Węgrami. W sumie rozegrał w tej kadrze 3 spotkania.



W 2017 roku Mario Rodriguez został wypożyczony do CE Sabadell, a po roku odszedł do CF Peralada. W lipcu 2019 roku trafił do Granady B - zagrał w 27 meczach III ligi i strzelił w nich 4 gole. Już w grudniu znalazł się w kadrze Granady CF, siódmego zespołu hiszpańskiej ekstraklasy. Najpierw zagrał w jego barwach w Pucharze Króla, a w lipcu zadebiutował w La Liga, w wygranym 2-0 pojedynku z Deportivo Alaves.



"Po zakończeniu poprzedniego sezonu i awansie do Ekstraklasy wiedzieliśmy, że potrzebujemy kreatywnego zawodnika na skrzydle, szybkiego, dobrego w grze jeden na jeden. Nasz wybór padł na Mario Rodrigueza" - mówił Robert Graf, dyrektor sportowy Warty Poznań. "Rozmowy i działania związane z tym transferem trochę trwały, ale cieszymy się, że udało się je sfinalizować. Mario jest już naszym piłkarzem i mamy nadzieję, że w miarę szybko zaadaptuje się do stylu gry zespołu i mimo przerwy, jaką miał - La Liga zakończyła rozgrywki pod koniec lipca - szybko wkomponuje się w zespół i da nam jakość, której oczekujemy od niego" - dodał.



"Jestem dumny z tego, że zostałem pierwszym Hiszpanem w długiej historii Warty Poznań. Teraz nie mogę się już doczekać pierwszego treningu z drużyną, co mam nadzieję, nastąpi już w środę. Jestem bardzo ambitnym człowiekiem i bardzo chcę pomóc drużynie w osiąganiu celów. Gdy pojawiła się oferta z Warty Poznań, spodobał mi się pomysł, by przenieść się do Polski. Rozmawiałem z kilkoma osobami, które powiedziały mi, że Ekstraklasa jest bardzo dobrą ligą do tego, żeby pokazać swoje umiejętności i dalej się rozwijać. Dlatego uważam, że to bardzo dobry krok w mojej karierze. Jestem dumny, że podpisałem kontrakt z Wartą Poznań i będę robił teraz wszystko, co potrafię, żeby być wzmocnieniem drużyny" - stwierdził Mario Rodriguez.



"Poznań zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie, ludzie w klubie są dla mnie życzliwi, więc nic, tylko trenować i grać. Przez ostatnie tygodnie po zakończeniu sezonu w Hiszpanii trenowałem indywidualnie, a wiem, że to nie jest to samo, co treningi z zespołem. Chcę jednak już od jutra ciężko pracować, żeby pomóc drużynie, kiedy tylko trener da mi szansę" - zaznaczył Hiszpan.

