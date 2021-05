To może być najlepszy sezon ligowy Warty Poznań w jej powojennej historii. Trener Piotr Tworek mówi: - Robimy postępy. Po latach Warta wychodzi z niebytu i traktowania jej z lekceważeniem.

Jeżeli Warta Poznań po niedzielnym meczu z Cracovią w Krakowie zajmie miejsce szóste lub wyższe, będzie to jej najlepszy ligowy sezon od drugiej wojny światowej. Ligowy, bo w 1947 roku Zieloni byli mistrzem Polski. Wtedy jednak ligi nie rozgrywano.



Podczas pierwszego ligowego sezonu w 1948 roku poznański zespół zajął dziewiąte miejsce, rok później - siódme, aż wreszcie w 1950 roku spadł. Po powrocie do Ekstraklasy w latach dziewięćdziesiątych zajmował już znacznie niższe pozycje, a zatem możemy mieć do czynienia z historycznym powojennym występem.



Trener warciarzy Piotr Tworek mówi: - Warta przez lata znajdowała się w niebycie, traktowana była jak zespół z trzeciego, czwartego rzędu i teraz się to zmienia. Teraz ma swój bardzo dobry czas. Chcielibyśmy ten czas dobrze spożytkować, aby nie okazało się, że to jedna jaskółka i jeden taki sezon.



Poznański szkoleniowiec nawiązał do historii klubu. - Warta się rozwija. Jej historia jest przeszyta sukcesami, ale i problemami. Bardzo chcielibyśmy, aby ten niezwykły sezon, z którego jestem tak bardzo zadowolony, był początkiem nowej ery Warty Poznań.

Mecz poznańskiej Warty z Cracovią rozpocznie się w Krakowie - podobnie jak wszystkie spotkanie ostatniej kolejki - o godz. 17.30. Mecz można obejrzeć w ramach Multiligi w Canal +. Tu można sprawdzić rozpiskę transmisji całej kolejki.