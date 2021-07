- Piłkarze i sztab będą podróżowali nim w komfortowych warunkach - podkreśla Paweł Lisiecki, właściciel firmy Fox Travel, która przygotowała nowy autokar dla Warty Poznań. Man Lion's Coach L R08 spełnia najnowsze normy emisji spalin i z pewnością będzie się wyróżniał na drogach efektownym malowaniem w klubowych barwach.

To malowanie w postaci efektownego graffiti z wizerunkami graczy Warty Poznań z poprzedniego sezonu, ale jest też niezwykle istotny element retro. To postać Wawrzyńca Stalińskiego, jednej z największych legend poznańskiej Warty. To autor pierwszego hat-tricka w dziejach reprezentacji Polski (wygrany 7:1 mecz z Finlandią na stadionie przy ul. Rolnej w Poznaniu w sierpniu 1926 roku). Takie malowanie autokaru ma łączyć współczesność Warty z jej niezwykłą historią, jedną z najbogatszych w dziejach polskiego futbolu.

Autokar to Man Lion's Coach L R08. Ma blisko 14 metrów długości i niemal 4 metry wysokości. W środku znalazło się aż 59 miejsc siedzących. - Przystosowaliśmy go specjalnie pod potrzeby drużyny: pojawiły się m.in. dodatkowe schowki i lodówka - dodaje szef Fox Travel.

Warta Poznań. Autokar, który szanuje środowisko

Na burtach znajdują się też hasła #SzanujZieleń i #ZielonaEnergia, nawiązujące do zaangażowania Warty Poznań w kwestie ekologii i ochrony środowiska. Pojazd spełnia najbardziej rygorystyczne normy emisji spalin - 6D. - Spala aż o 11 litrów oleju napędowego mniej na 100 km od poprzednika. Ponadto, dzięki zastosowaniu opon z systemem Energy Saver oszczędzamy nie tylko paliwo, lecz także wydłużamy żywotność wszystkich ośmiu opon zamontowanych w autokarze. Dłuższa żywotność to mniej zużytego ogumienia, co wpływa na mniejsze zanieczyszczenie środowiska - tłumaczy Paweł Lisiecki.

Nowy autokar to niespodzianka dla zespołu "Zielonych". Piłkarze i trenerzy zobaczyli go po raz pierwszy po sobotnim treningu, po którym pojechali do Wrocławia na niedzielny mecz ze Śląskiem.

