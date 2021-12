Warta Poznań zaplanowała zimą pięć sparingów, z czego trzy rozegra podczas obozu przygotowawczego w Turcji. Poznaniacy wybierają się do Side, co odróżnia tę przerwę zimową od poprzedniej. Wówczas Zieloni trenowali na ośnieżonych boiskach w kraju, a i tak wiosną 2021 roku okazali się rewelacją sezonu i Ekstraklasy; zajęli piąte miejsce. Teraz jest znacznie gorzej, Warta znajduje się w strefie spadkowej i gra o utrzymanie w najwyższej polskiej lidze. Nie będzie to łatwe zadanie, chociaż wyniki poznaniaków na koniec tego roku dają pewne nadzieje na sukces.



Drużyna trenera Dawida Szulczka ma wolne od 18 grudnia, kiedy wróciła z wyjazdowego pojedynku z Pogonią Szczecin. Kolejny mecz o punkty w Ekstraklasie poznaniacy rozegrają w niedzielę, 6 lutego. Do Grodziska Wlkp. przyjedzie wówczas Górnik Łęczna. Do wznowienia rozgrywek zostało więc niewiele ponad 5 tygodni.

Warta Poznań wraca do treningów

Od środy, 29 grudnia piłkarze ćwiczą już indywidualnie. We własnym zakresie realizują plan treningowy przygotowany przez Tomasza Olszewskiego, trenera przygotowania motorycznego Warty Poznań. Zespół wróci do wspólnych zajęć we wtorek, 4 stycznia. Nazajutrz piłkarze przejdą badania wydolnościowe.

Po dwóch mikrocyklach treningowych Zieloni rozegrają dwa sparingi - 14 stycznia zmierzą się we Wrocławiu ze Śląskiem, a dzień później w Bydgoszczy zagrają z Arką Gdynia, siódmym zespołem pierwszej ligi.

Następnie Warta Poznań uda się na zgrupowanie w Turcji. W miejscowości Side, na południu kraju będzie trenowała od 17 do 29 stycznia. W trakcie obozu są zaplanowane kolejne trzy mecze kontrolne, a rywalami warciarzy będą kolejno: Slovan Liberec z Czech, mistrz Macedonii Północnej, Shkendija Tetowo oraz Metalist Charków z Ukrainy.

Plan przygotowań Warty Poznań w przerwie zimowej

4 stycznia - pierwszy trening

5 stycznia - badania wydolnościowe w Centrum PLEK oraz w Hali CityZen

14 stycznia - sparing ze Śląskiem Wrocław (we Wrocławiu)

15 stycznia - sparing z Arką Gdynia (w Bydgoszczy)

17 stycznia - wylot na obóz do Side (Turcja)

21 stycznia - sparing ze Slovanem Liberec

23 stycznia - sparing ze Shkendiją Tetowo

27 stycznia - sparing z Metalistem Charków

29 stycznia - powrót ze zgrupowania