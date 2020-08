​Wzmocnienia beniaminka PKO Ekstraklasy. Blisko podpisania kontraktu z Wartą Poznań są Mateusz Kuzimski i Michał Kopczyński.

Wicekról strzelców I ligi, Mateusz Kuzimski. romansował z Arką Gdynia, ostatecznie to Warta okazała się konkretniejsza i może dać piłkarzowi okazję debiutu w Ekstraklasie.

Takie ruchy są logiczne. Piłkarze, którzy sprawdzili się na niższym szczeblu, w nagrodę dostają szansę gry wyżej. Zwłaszcza dotyczy to goleadorów - jeśli ktoś wpisywał się na listę strzelców w I lidze, czemu miałby tego nie czynić w na wyższym szczeblu? Król strzelców zaplecza Ekstraklasy w sezonie 2019/20, Fabian Piasecki, 17 razy trafił dla Zagłębia Sosnowiec, a przez cztery kolejne lata będzie grał dla Śląska ze swego rodzinnego Wrocławia.

Długo wydawało się, że taki awans nie stanie się udziałem tego, który w klasyfikacji strzelców I ligi oglądał jedynie plecy Piaseckiego. Kuzimski, bo o nim mowa, trafił 15 razy dla zdegradowanej Chojniczanki Chojnice. Zawodnik pochodzi z Tczewa, gdzie wielu sympatyków ma Arka Gdynia, zresztą "Kuzim" dekadę temu grał już dla "Żółto-Niebieskich" na szczeblu Młodej Ekstraklasy.