Warciarze mieli w sumie 16 dni przerwy po ostatnim ligowym spotkaniu z Pogonią Szczecin. Od tygodnia pracowali już jednak indywidualnie - każdy z piłkarzy dostał plan zajęć do zrealizowania, przygotowany przez trenera przygotowania fizycznego Tomasza Olszewskiego. We wtorek gracze 16. drużyny PKO Ekstraklasy pojawili się na obiektach przy Drodze Dębińskiej - najpierw mieli kilkunastominutową rozgrzewkę w sali, później na godzinę wyszli na boisko. - To taki typowy dzień po urlopach. Chcieliśmy przygotować piłkarzy do środowych badań - mówił trener Warty Dawid Szulczek. W środę bowiem "Zieloni" przejdą badania wysiłkowe, a od czwartku zaczną już normalną pracę. - Było sporo form zabawowych, ale też takich, by jak najwięcej grać w piłkę. Pewne elementy będziemy chcieli wkrótce wprowadzić do naszej gry - mówił szkoleniowiec.

Nowe twarze w Warcie Poznań

Na zajęciach pojawiło się dwóch graczy, których nie było w kadrze jesienią. To fiński pomocnik Niilo Mäenpää oraz skrzydłowy Kajetan Szmyt. Mäenpää grał w poprzednim roku w IFK Mariehamn - 10. zespole Veikkausligi, byłym rywalu Legii Warszawa w eliminacjach Ligi Mistrzów. https://sport.interia.pl/klub-warta-poznan/news-ekstraklasa-nowy-pilkarz-warty-rozstal-sie-z-bratem-blizniak,nId,5724032 Jest środkowym pomocnikiem, w Warcie znajdzie swojego rodaka Roberta Ivanova. Szmyt z kolei był wypożyczony do pierwszoligowego Górnika Polkowice, ale ten transfer czasowy został skrócony - trener Szulczek chce go zobaczyć piłkarza w treningu. Być może 19-letni zawodnik zostanie w Warcie na rundę wiosenną.

Niektórzy trenowali indywidualnie - wśród nich Corryn

W grach treningowych nie uczestniczyli z kolei piłkarze, którzy jeszcze w grudniu byli kontuzjowani, a teraz trenują indywidualnie i wracają do zdrowia, m.in. Bartosz Kieliba, Michał Jakóbowski, Michał Kopczyński, Milan Corryn, Mateusz Sopoćko i Wiktor Pleśnierowicz. Corryn i Sopoćko znaleźli się zresztą na liście transferowej, a Belg w wywiadzie dla portalu hln.be dość ostro wypowiedział się o poznańskim klubie. Jego los w Warcie raczej jest więc przesądzony.

Przygotowania do Górnika Łęczna

W środę Warta zorganizowała dla swoich piłkarzy badania wysiłkowe, w czwartek zaczną się już normalne treningi. - Przed wyjazdem na obóz do Turcji będą też zajęcia sprawnościowe i siłowe. Będziemy wplatali te elementy, na które w okresie startowym jest mniej czasu. Natomiast w przyszłym tygodniu wejdziemy już na bardzo wysokie obroty. Przewidziane są podwójne jednostki treningowe, a na koniec zagramy dwa sparingi, w których każdy zawodnik będzie mógł się pokazać - mówi na klubowej stronie trener Dawid Szulczek. We wspomnianych sparingach rywalami Warty będą: Śląsk Wrocław (14 stycznia) i Arka Gdynia (15 stycznia). Do tureckiego Side "Zieloni" polecą 17 dwa dni później, z Turcji wrócą dopiero 29 stycznia.

Warta wznowi rozgrywki od domowego spotkania z Górnikiem Łęczna - w niedzielę 6 lutego.

Andrzej Grupa