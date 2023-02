Warta Poznań idzie w ślady Lecha. Otwiera ośrodek szkoleniowy

Teraz w Akademii Warty Poznań otwiera się nowy rozdział. Powstaje nowy ośrodek szkoleniowy w Grodzisku Wlkp. Będzie on funkcjonował w oparciu o tamtejszą bazę treningową, należącą do samorządu, a w skład której wchodzi dziś pięć pełnowymiarowych boisk piłkarskich, wśród nich jedno ze sztuczną nawierzchnią. Sercem ośrodka będzie bursa dla młodych zawodników, zlokalizowana w obecnym hotelu na stadionie przy ul. Sportowej 2. To na tym obiekcie swoje mecze nieprzerwanie od 2019 roku rozgrywają piłkarze Warty Poznań i to tam świętowali m.in. awans do PKO Bank Polski Ekstraklasy w 2020 roku.

Warta Poznań na nowym poziomie szkolenia

- Głównym celem powstania tego ośrodka było usprawnienie systemu szkolenia, edukacji i stworzenie jeszcze lepszych warunków zawodnikom, którzy w niedługim czasie będą mieli szansę dołączyć do pierwszej drużyny seniorów - tłumaczy Wojciech Tomaszewski, dyrektor Akademii Warty Poznań. - Zmienia się sytuacja, w której musieliśmy dostosowywać proces szkolenia do edukacji szkolnej. Teraz będzie odwrotnie i dzięki temu bardziej efektywniej. Chłopcy będą mieli wszystko na miejscu, nie będą musieli tracić czasu na dojazdy do szkoły, na treningi, a zaoszczędzone w ten sposób godziny będą mogli wykorzystać na dłuższe jednostki treningowe, odpoczynek, regenerację oraz naukę. Trenerzy natomiast - będą mogli skupić się w głównej mierze na procesie szkolenia młodych zawodników. Do tego dochodzi możliwość zapewnienia piłkarzom odpowiedniego wyżywienia, diety dostosowanej do zapotrzebowania organizmów młodych sportowców. Będą też mieli dostęp do odnowy biologicznej i wszystkiego, co jest potrzebne do prawidłowego rozwoju młodego sportowca. To krok w stronę wychowywania nie tylko dobrych zawodników, ale także świadomych, młodych ludzi.