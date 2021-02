Trenerzy dwóch poznańskich zespołów Warty i Lecha wezmą udział we wspólnej konferencji prasowej przed derbami Poznania. To niestosowana w obecnych czasach praktyka, ale w tym wypadku wspólna konferencja ma podkreślić szczególny charakter meczu i relacji między tymi klubami oraz ich kibicami.

Ten symbol ma przypominać o unikalnych stosunkach między Lechem a Wartą, rzadko spotykanych w innych miastach Polski czy świata. Oba kluby żyją w dobrych relacjach, a Poznań jest miastem bez walk między antagonizowanymi sąsiadami jak Kraków, Łódź, Trójmiasto czy inne. Tych walk i waśni nigdy tu nie było. - Chcemy przez relacje między Lechem i Wartą pokazać, że Poznań to miasto unikalne, przyjazne i rozumiejące, czym jest sport - mówi wiceprezydent miasta Jędrzej Solarski. - To świetna promocja Poznania jako miasta spokojnego i przyjaznego ludziom.



Nie tylko Lech i Warta traktują się z szacunkiem, ale specyficzne są też zachowania kibiców w Poznaniu i Wielkopolsce. Nawet bowiem fani Kolejorza traktują Wartę z sympatią i dobrze jej życzą. W ostatnich tygodniach, gdy Kolejorz tak bardzo rozczarowuje, a sąsiadka jest jedną z największych rewelacji sezonu, życzliwość wobec niej rośnie - także w kontrze do rozgoryczenia postawą Kolejorza.



Trenerzy Warty i Lecha Poznań razem

W tym kontekście rozegrane zostaną w piątek derby Poznania. Zanim do nich dojdzie, obaj trenerzy spotkają się w czwartek na konferencji prasowej. Wspólnej, a wspólne konferencje w Ekstraklasie stanowiły już rzadkość nawet przed pandemią. Nie robi się ich, ponieważ dawniej, gdy stanowiły standard, trenerzy nie mieli swobody wypowiedzi. Często odnosili się do siebie nawzajem, polemizowali ze sobą, zatem teraz generalnie występują pojedynczo, jeden po dugim.

Przy okazji meczu Warty z Lechem mamy wyjątek, aby podkreślić szczególny, przyjazny charakter tych derbów. Trenerzy Dariusz Żuraw i Piotr Tworek będą odpowiadali na pytania przy jednym stole (oba zespoły są w reżimie sanitarnym, więc z punktu widzenia wirusa to nie problem). Podobną sytuację mieliśmy we wrześniu, gdy ona poznańskie zespoły zmierzyły się przy Bułgarskiej. Gospodarzem był Lech, który wygrał starcie 1-0 i wtedy konferencję prowadził rzecznik klubu Maciej Henszel. Tym razem gospodarzem jest Warta i spotkanie poprowadzi jej rzecznik, Piotr Leśniowski.



