Wychowanek Wisły Kraków, grający ostatnio w Olimpii Grudziądz Konrad Handzlik został nowym piłkarzem Warty Poznań - poinformował w środę klub. To pierwszy nowy zawodnik pozyskany w przerwie letniej przez beniaminka ekstraklasy.

Występujący na pozycji pomocnika Handzlik karierę zaczynał w Wiśle Kraków, w której jako 17-latek zadebiutował w ekstraklasie (w meczu przeciwko Zagłębiu Lubin). To było jego jedynego spotkanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Piłkarz występował jeszcze w Zagłębiu Sosnowiec, Legii Warszawa, z którą w 2017 roku został mistrzem Polski juniorów. Przez trzy ostatnie sezony reprezentował barwy Olimpii Grudziądz. Z Wartą związał się na zasadzie wolnego transferu.

"To dla nas wzmocnienie na pozycji ofensywnego pomocnika. Konrad będzie zapewne rywalizował o miejsce w składzie z Robertem Janickim. Jest wciąż młodym graczem, lecz ma już niemałe doświadczenie. Miniony sezon, ze względu na drobną kontuzję, miał niepełny, a mimo to zdążył zaliczyć osiem asyst w pierwszej lidze. Cieszymy się, że dołączył do nas zawodnik, którego profil pasuje do potrzeb zespołu. Z nim w składzie trener zyskuje kolejną, ciekawą opcję do wyboru" - powiedział dyrektor sportowy beniaminka Robert Graf, który niedawno przedłużył kontrakt z Wartą.

Handzlik jest pierwszym wzmocnieniem Warty, która po zakończeniu rozgrywek pożegnała się z czwórką zawodników: Tomaszem Laskowskim, Serhijem Napołowem, Patrykiem Stępińskim oraz Krzysztofem Danielewiczem. Wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów otrzymali: Tomasz Boczek, Jakub Kuzdra i Mateusz Szczepaniak.

Podopieczni Piotra Tworka obecnie przebywają na urlopach. Treningi wznowią w poniedziałek.

