Warta Poznań - Górnik Zabrze 0-1 w 8. kolejce PKO Ekstraklasy

W ostatnim meczu 8. kolejki PKO Ekstraklasy Górnik Zabrze pokonał Wartę Poznań 1-0. Zwycięską bramkę z rzutu karnego zdobył Jesus Jimenez.

Górnik miał ostatnio gorszą serię. Po czterech wygranych meczach, nie potrafił zwyciężyć w trzech kolejnych. Od początku meczu z Wartą podopieczni Marcina Brosza byli na dobrej drodze, aby odwrócić złą kartę.



Zabrzanie mogli zapewnić sobie wygraną już w pierwszej połowie, ale Wartę ratował bramkarz Adrian Lis. Nie potrafił go pokonać m.in. Piotr Krawczyk, który miał dwie dobre okazje.



Górnik się jednak nie poddawał i w drugiej części nadal szukał gola. Udało się to w 55. minucie. Początkowo faul Adriana Laskowskiego na Przemysławie Wiśniewskim w polu karnym umknął sędziemu. Po minucie i sygnale od asystentów VAR, arbiter wrócił do sytuacji. Obejrzał ją na monitorze i wskazał na 11. metr.



Rzut karny pewnie wykorzystał Jesus Jimenez. Był to jego szósty gol w sezonie. W klasyfikacji strzelców wyprzedza go tylko Tomasz Pekhart z Legii Warszawa, który ma na koncie siedem trafień.



Hiszpan mógł mieć na koncie jeszcze asystę, ale w końcówce Alex Sobczyk fatalnie przestrzelił w łatwej sytuacji właśnie po podaniu Jimeneza.



Ostatecznie Górnik przerwał złą passę i zdobył trzy punkty. Awansował na drugie miejsce w tabeli. Ma 16 punktów.



MP





Warta Poznań - Górnik Zabrze 0-1 (0-0)

Bramka: 0-1 Jimenez (55. karny)

Żółte kartki - Warta Poznań: Adrian Laskowski. Górnik Zabrze: Giannis Massouras.

Sędzia: Łukasz Szczech (Warszawa). Mecz bez udziału publiczności.

Warta Poznań: Adrian Lis - Jan Grzesik, Robert Ivanov, Aleks Ławniczak (73. Robert Janicki), Jakub Kuzdra - Mariusz Rybicki (26. Kajetan Szmyt), Łukasz Trałka, Adrian Laskowski (65. Mateusz Czyżycki), Mateusz Kupczak, Mario Rodriguez (73. Gracjan Jaroch) - Mateusz Kuzimski.

Górnik Zabrze: Martin Chudy - Przemysław Wiśniewski, Michał Koj, Adrian Gryszkiewicz - Giannis Massouras, Roman Prochazka, Alasana Manneh, Bartosz Nowak (79. Daniel Ściślak), Erik Janza - Piotr Krawczyk (63. Alex Sobczyk), Jesus Jimenez (89. Krzysztof Kubica)

