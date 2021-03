Poznań otrzymał 4,5 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota zostanie przeznaczona na modernizację obiektów Warty Poznań przy Drodze Dębińskiej 12. To kolejny ważny krok dla klubu, po deklaracji radnych miejskich o wsparciu w wysokości 3 mln zł. Nowa baza ma służyć nie tylko piłkarzom i piłkarkom, ale też sekcji szermierki, hokeja na trawie i tenisa ziemnego.

We wrześniu 2020 r. władze Poznania złożyły na ręce ówczesnego wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka wniosek o dofinansowanie budowy nowego obiektu Warty kwotą 38 mln zł. Stolica Wielkopolski z tamtego rozdania nie dostała jednak ani złotówki.

Rządowa pula nie została jednak wyczerpana, więc jeszcze w grudniu 2020 roku miasto wystąpiło z drugim wnioskiem o wsparcie finansowe dla modernizacji infrastruktury przy Drodze Dębińskiej 12. "Planowane modernizacje i rozbudowa obiektów ma zapewnić bezpieczeństwo uczestników widowisk sportowych. Dzisiejsze obiekty są przestarzałe i stwarzają zagrożenie zdrowia i życia. Planowane modyfikacje: budowa zadaszonej trybuny z zapleczem, hali szermierczej, hali gimnastycznej oraz kortów tenisowych" - argumentowały władze Poznania.

Warta Poznań z kilkoma milionami złotych i planem

We wtorek ogłoszone zostały wyniki podziału pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wiadomo już, że 4,5 mln zł trafi do Poznania właśnie na budowę obiektów dla Warty Poznań. - Bardzo się cieszymy z tego, że nasza inwestycja uzyskała wsparcie z budżetu centralnego. To kolejne źródło finansowania dla modernizacji tych terenów, którą chcemy przeprowadzić w pięciu etapach. Ta koncepcja spodobała się niedawno poznańskim radnym, więc można powiedzieć, że powoli, krok po kroku zbliżamy się do uzbierania całej kwoty. Dalej szukamy wsparcia dla tej inwestycji - mówi wiceprezes Warty Poznań S.A. Bartosz Wolny.

Tydzień wcześniej poznańscy radni miejscy z Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki pozytywnie zaopiniowali przeznaczenie 3 mln zł na pierwszy etap modernizacji bazy sportowej przy Drodze Dębińskiej 12. Chodzi o wyburzenie dawnego budynku klubowego Warty i przeniesienie tam czterech kortów tenisowych i zaplecza socjalno-technicznego. Pieniądze na ten cel mają zostać przegłosowane przez radnych podczas sesji budżetowej w czerwcu. Bez tego pierwszego etapu, o kolejnych nie może być mowy. Plan zakłada, że kolejne etapy nie będą już musiały następować jeden po drugim, stąd możliwości uzyskania dofinansowania z różnych źródeł powinny być większe.

W tym sezonie PKO Ekstraklasy Warta Poznań swoje mecze rozgrywa w Grodzisku Wielkopolskim. Ze względu na przebudowę bazy przy Drodze Dębińskiej, tak samo miałoby być w przyszłym sezonie.



