Kajetan Szmyt w seniorskim zespole Warty zadebiutował jeszcze przed swoimi 17. urodzinami - wiosną 2019 roku za czasów trenera Petra Nemca. Warta walczyła wówczas, skutecznie, o utrzymanie się w pierwszej lidze. Później był wypożyczony do Górnika Polkowice, ale jesienią 2020 roku trener Piotr Tworek chciał mieć zdolnego juniora w swoim zespole. Po awansie do Ekstraklasy, Warta nie miała bowiem zbyt wielu opcji w zakresie wystawiania młodzieżowca. Podstawowym był bowiem stoper Aleks Ławniczak, ale gdy już doznał kontuzji, pozycję tracił nawet podstawowy... bramkarz Adrian Lis. Do bramki wskakiwał bowiem Daniel Bielica, co rozwiązywało sprawę młodzieżowca, ale niekoniecznie dobrze wpływało na zespół. Dość szybko bowiem trener Piotr Tworek przekonał się, że młody Kajetan Szmyt nie jest jeszcze w stanie podołać trudom Ekstraklasy.

"Wyrokiem" był mecz z Legią Warszawa, przegrany przez Wartę w pół godziny. Kajetan Szmyt dawał się ogrywać, ślizgał się po boisku w źle dobranym obuwiu. Zimą Warta wypożyczyła go do trzecioligowej Nielby Wągrowiec, a przed tym sezonem - ponownie do Górnika Polkowice, tym razem już pierwszoligowego. I właśnie na Dolnym Śląsku 19-latek zrobił spore postępy, a jesienią tego roku wystąpił aż w 18 z 20 ligowych spotkaniach Górnika, zdobył w nich dwie bramki. Wiosną klub z Polkowic będzie bronił się przed spadkiem do drugiej ligi bez Szmyta.

Warta Poznań. Miesiąc próby dla Kajetana Szmyta

- Śledziliśmy występy Kajetana w Górniku i uważam, że ten młody zawodnik miał przyzwoitą rundę w pierwszej lidze. Dlatego uznaliśmy, że trener Dawid Szulczek powinien mu się przyjrzeć na treningach w Warcie - mówi na klubowej stronie dyrektor sportowy "Zielonych" Dawid Szulczek. Warta szuka bowiem wzmocnień także wśród młodzieżowców. Tu niemal przez całą rundę grali obrońca Konrad Matuszewski lub środkowy pomocnik Szymon Czyż, czasem uzupełniał ich Jakub Sangowski. Dlatego właśnie Warta skróciła wypożyczenie, planowane wcześniej na cały sezon. - Zawodnik rozpocznie w styczniu zimowy okres przygotowawczy, a na koniec ocenimy, czy to już odpowiedni czas, żeby włączyć go jako młodzieżowca do kadry na drugą część sezonu - tłumaczy dyrektor Mozyrko. Nie jest więc wykluczone, że za miesiąc Szmyt ponownie zostanie wypożyczony do któregoś z klubów pierwszej lub drugiej ligi.

Ekstraklasa. Warta Poznań wznawia treningi

Piłkarze Warty Poznań od 29 grudnia ćwiczą indywidualnie, a we wtorek pojawią się w klubie na pierwszych tegorocznych zajęciach. Za dwa tygodnie polecą na zgrupowanie do Side w Turcji.

Andrzej Grupa