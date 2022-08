Warta Poznań coraz bardziej międzynarodowa. Teraz sprowadziła Turka

Enis Destan pochodzi z Izmiru, ponad 4-milionowego miasta z zachodniej części Turcji, jednego z największych w kraju. Jest wychowankiem akademii piłkarskiej Altinordu, która przedstawia się jako największa i najbardziej nowoczesna w ojczyźnie nowego piłkarza "Zielonych". Ukształtowała m.in. reprezentantów Turcji: Caglara Soyuncu i Cengiza Undera.

Do końca ubiegłego roku zawodnikiem Altinordu FK był także Enis Destan. Po rozegraniu 47 meczów i strzeleniu 16 goli przeszedł na zasadzie transferu do Trabzonsporu. W maju świętował z tym klubem mistrzostwo, choć nie wystąpił ani razu w Super Lidze, a jedyny mecz w barwach drużyny z Trabzonu zanotował w Pucharze Turcji.

Warta Poznań nie ma prawa pierwokupu Enisa Destana

20-latek dotarł w tym tygodniu do stolicy Wielkopolski, przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt, który obowiązuje do końca bieżącego sezonu. Został też uprawniony do gry w Ekstraklasie. W umowie z Trabzonsporem nie ma zapisu o prawie do pierwokupu Enisa Destana przez Wartę Poznań po zakończeniu okresu wypożyczenia.

- Enis jest w swoim kraju uważany za duży talent. Cieszymy się, że przez najbliższy rok będzie reprezentował barwy Warty Poznań, tym bardziej, że ten transfer czasowy wymagał od nas dużego zaangażowania - mówi Piotr Barłóg, pełnomocnik zarządu Warty Poznań ds. sportu. - To zawodnik o dużym potencjale i teraz przede wszystkim potrzebuje odpowiedniego środowiska do tego, by mógł się rozwijać. Wspólnie z zawodnikiem i jego otoczeniem byliśmy zgodni co do tego, że Warta Poznań jest takim właśnie miejscem. Wierzymy w to, że Enis szybko zaaklimatyzuje się w zespole "Zielonych" i już wkrótce zaprezentuje swoje umiejętności na boiskach Ekstraklasy.

- Moim wielkim marzeniem było zagrać gdzieś w Europie i mam nadzieję, że uda mi się spełnić to marzenie w Warcie Poznań. Chciałbym się tu przede wszystkim rozwinąć jako piłkarz, a wierzę w to, że swoją grą, bramkami i asystami pomogę drużynie. Chciałbym w tym sezonie strzelić ok. 10-15 goli w Ekstraklasie. Wiem, że to ambitny plan, ale wierzę w to, że uda mi się go spełnić - mówi nowy napastnik poznańskiej drużyny.

Enis Destan jako 18-latek zadebiutował w reprezentacji kraju do lat 21. Wystąpił w niej 9 razy i zdobył 2 bramki - po jednej w meczach eliminacyjnych przeciwko Szkocji i Kazachstanowi jesienią 2021 roku. W tym drugim spotkaniu był to zwycięski gol na 1:0. Pół roku wcześniej, w marcu 2021 roku został powołany do reprezentacji Turcji, jednak nie znalazł się ostatecznie w kadrze na mecz z Łotwą w kwalifikacjach do mundialu w Katarze.