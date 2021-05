- Kilka tygodni temu obiecałem, że zrobię wszystko, aby być świadkiem historycznego momentu, gdy Łukasz Trałka zagra swój 400. mecz w Ekstraklasie. Może się to stać w ostatniej kolejce. Bardzo uważamy, by kontuzja temu nie przeszkodziła - mówi trener Warty Poznań Piotr Tworek.

Dwanaście kolejek temu trener Piotr Tworek obliczał, że Łukasz Trałka jako zawodnik twardy i nieustępliwy może złapać żółta kartkę, która wyeliminuje go z jednego spotkania. I tak jednak wystarczy mu gier do osiągnięcia niebywałego progu 400 spotkań w Ekstraklasie. I rzeczywiście, może się tak wydarzyć w niedzielę, podczas ostatniej kolejki. Warta zagra wtedy z Cracovią w Krakowie i Łukasz Trałka może wtedy zagrać po raz 400.



Nie jest powiedziane, że ostatni, bowiem 37-letni piłkarz jeszcze nie podjął decyzji, czy na pewno zakończy karierę. Trener Piotr Tworek mówi, że chciałby go widzieć dalej w swoim zespole, podobnie jak chciałby każdy trener ligowy. - Na razie skupiamy się na zakończeniu sezonu, a na temat możliwej dalszej kariery Łukasza porozmawiamy po meczu w Krakowie - dodaje szkoleniowiec.



Warta Poznań dumna z Łukasza Trałki

Teraz trener Tworek deklaruje od razu, że z dumą wystawi Łukasza Trałkę w wyjściowej jedenastce meczu w Krakowie, aby na własne oczy obserwować wspaniały jubileusz. Jednocześnie Warta chucha i dmucha na zawodnika, aby jakaś kontuzja w ostatnich dwóch dniach przed starciem nie zaprzepaściła szansy na rekord.

- Będziemy robić wszystko, aby wystąpił w swoim święcie, bo to wielka sprawa dla niego i dla zespołu. To dla nas także święto - mówi trener Piotr Tworek.



Łukasz Trałka gra w Ekstraklasie od 2003 roku, gdy zaczął występować w Pogoni Szczecin po przejściu tam z Piotrcovii Piotrków Trybunalski. Był następnie zawodnikiem Widzewa Łódź, KSZO Ostrowiec, ŁKS Łódź, Lechii Gdańsk, Polonii Warszawa i z niej w 2012 roku trafił do poznańskiego Lecha. Trafił jako reprezentant Polski, za którego Kolejorz zapłacił 100 tysięcy euro. Zdobył z nim mistrzostwo w 2015 roku. W 2019 roku odszedł w ramach czystki kadrowej.

Z 399 dotychczasowych meczów w Ekstraklasie w Lechu piłkarz rozegrał aż 217. 92 to mecze w Polonii Warszawa, a 38 - w Pogoni Szczecin. W warcie rozegrał 28 meczów ekstraklasowych.



Piłkarze z największą liczbą gier w Ekstraklasie

Łukasz Surma - 559 (1996-2017) Marcin Malinowski - 458 (1997 - 2015) Marek Chojnacki - 452 (1978-1996) Arkadiusz Głowacki - 435 (1997 - 2018) Dariusz Gęsior - 427 (1998-2006) Łukasz Madej - 417 (1999-2018) Janusz Jojko - 416 (1980-2003) Marek Zieńczuk - 416 (2000-2016) Łukasz Trałka - 399 (2004-2021)