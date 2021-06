Warta Poznań bez Roberta Ivanova na pierwszym obozie. W piątek sparing z rywalem z Ekstraklasy

Warta Poznań rozpoczęła trzeci tydzień przygotowań do nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Zgodnie z planem piłkarze najbliższe dni spędzą w Grodzisku Wlkp. Pierwszy z dwóch obozów potrwa do piątku, 2 lipca, a na zakończenie zgrupowania Warta zmierzy się z Pogonią Szczecin w swoim premierowym sparingu w przerwie między sezonami. Na drugi tygodniowy obóz "Zieloni" udadzą się w poniedziałek, 5 lipca.

Warta Poznań na obozie bez Roberta Ivanova i Mario Rodrigueza

Do Grodziska Wlkp. pojechało 23 zawodników Warty. W kadrze nie ma Mario Rodrigueza, który na dniach dołączy do drużyny. Z kolei Robert Ivanov niedawno zakończył udział w Euro 2020 z reprezentacją Finlandii i dostał od sztabu szkoleniowego dwa tygodnie urlopu. W Poznaniu ma się zjawić 12 lipca.

Spośród piłkarzy, którzy mają ważne kontrakty z Wartą, w obozie nie wezmą udziału Konrad Handzlik, Gracjan Jaroch i Mateusz Spychała. Cała trójka została wystawiona na listę transferową i szuka nowych klubów.

Do kadry na zgrupowanie zostało natomiast włączonych kilku młodych graczy. To Szymon Soiński i Jakub Pietrzak, których sztab szkoleniowy zaprosił do udziału w obozie po piątkowym sparingu wewnętrznym. Obaj w ostatnim czasie występowali w drugiej drużynie Warty Poznań.

Trenerzy postanowili też, że chcą się przyjrzeć na zajęciach zawodnikom, którzy w minionym sezonie byli wypożyczeni do innych klubów. I tak, w pierwszym obozie uczestniczą Patryk Prange i Mikołaj Rakowski. Wychowankowie Akademii Warty Poznań przez ostatnie dwa sezony reprezentowali barwy Lechii Gdańsk - występowali w rezerwach trójmiejskiego klubu oraz w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów.

Inni młodzi gracze, którzy wracają z wypożyczeń - Filip Małek, Dominik Smykowski i Kajetan Szmyt - mają pojechać z zespołem na drugi obóz w Grodzisku Wlkp.

23-osobową kadrę na rozpoczęte właśnie zgrupowanie uzupełnia 20-letni pomocnik Jakub Białczyk. Zawodnik, który w minionym sezonie rozegrał 28 meczów w II-ligowych rezerwach Lecha Poznań, jest w ekipie "Zielonych" na testach.

Kadra Warty Poznań na I obóz w Grodzisku Wlkp.

Bramkarze: Adrian Lis, Jędrzej Grobelny, Patryk Prange.

Obrońcy: Bartłomiej Burman, Nikodem Fiedosewicz, Jan Grzesik, Bartosz Kieliba, Jakub Kiełb, Aleks Ławniczak, Wiktor Pleśnierowicz, Mikołaj Rakowski, Szymon Soiński.

Pomocnicy: Jakub Białczyk, Milan Corryn, Mateusz Czyżycki, Michał Jakóbowski, Michał Kopczyński, Mateusz Kupczak, Jakub Pietrzak, Mateusz Sopoćko, Łukasz Trałka.

Napastnicy: Mateusz Kuzimski, Adam Zrelak.

BN