Dlatego przetarg organizował poznański samorząd, a z jego ramienia - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. To warunek niezbędny, by mogła ruszyć przebudowa tego malowniczego położonego terenu, z którego korzystają dwie Warty. Piłkarska Warta Poznań SA przeniosła już swoją siedzibę z rozpadającego się starego budynku przy ul. Droga Dębińska do kompleksu przy ul. Chwiałkowskiego. To rozwiązanie, które pozwala jej funkcjonować, aczkolwiek mecze rozgrywa ona nadal na boisku w Grodzisku Wlkp.



Projekt przebudowy terenów przy ul. Droga Dębińska wygrał Koszt-Bud, który ma przygotować dokumentację do września 2022 roku. Będzie ona kosztowała blisko 769 tys. zł. Spółka PIM podpisała już umowę z projektantem.



Warta Poznań Duże zmiany w Warcie Poznań. Bartosz Wolny nowym prezesem

Nowa baza sportowa ma służyć boiskami i siedzibę piłkarskiej Warcie Poznań, ale również KS Warcie. W przypadku stowarzyszenia chodzi o halę szermierczą o powierzchni 600 metrów kwadratowych i wysokości 5-6 metrów, z miejscem na 12 plansz. Powstaną też 4 korty tenisowe, z których jeden będzie zadaszony. Całość będzie uzupełniona o szatnie i zaplecze socjalne.





Nowy stadion dla Warty Poznań

Piłkarska Warta Poznań SA zyska boisko piłkarskie z trybunami na ok. 4,5 tysiąca miejsc z opcją rozbudowy do ok. 6 tysięcy miejsc. W projekcie ma się ponadto znaleźć plan modernizacji dwóch, pełnowymiarowych boisk treningowych. Jedno jest z naturalną, a drugie ze sztuczną nawierzchnią (to ponadto będzie miało zadaszenie membranowe).





- Zwycięska firma przygotuje także niezbędną dokumentację, w tym pełnobranżowy projekt budowlany wraz z projektem technicznym, na podstawie której będzie można w przyszłości przebudować rejon "Ogródka". Wykonawca uwzględni również rozwiązania proekologiczne, takie jak wykorzystanie energii słonecznej i zagospodarowanie deszczówki - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, na stronie internetowej klubu.





Warta Poznań ma być eko

Wśród wymagań postawionych przed zwycięzcą przetargu znalazły się te, które Warta Poznań zawarła w swoim "Planie Rozwoju 2020-23". Infrastruktura przy Drodze Dębińskiej 12 ma być więc możliwie jak najbardziej eko, spełniać wymogi stawiane obiektom przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Klub chce również, aby baza była dostępna i otwarta dla mieszkańców nie tylko przy okazji imprez sportowych.



