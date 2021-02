Odprawa trenera Warty Poznań Piotr Tworka przed meczem z Lechią Gdańsk była pokazem motywacji i pompowania zespołu energią. - Mówiliście, że potrzebujecie przełamania, by wierzyć we własne siły. Ten etap wszyscy mają już za sobą - mówił do zespołu, któy zremisował z Lechią w Gdańsku 1-1.

Tę odprawę pokazała w kulisach stacja Canal+. Trener Piotr Tworek pozwolił kamerze na wejście do pokoju, w którym rozmawiał z zespołem przed meczem z Lechią Gdańsk. Jego wystąpienie kipiało od motywacji.



Trener Tworek napisał np. na tablicy "sezon 2021/2022" i mówił: - Wielu z was może się obawiać Lechii Gdańsk. A ja wam przypomnę, że rok temu mieliśmy odprawy w pierwszej lidze przeciwko Radomiakowi i innym ekipom. Teraz gramy z Lechią Gdańsk, doceńmy to. I ja, i wy zrobimy wszystko, aby tu być także w tym sezonie - i wskazał na napis.

Szkoleniowiec pokazał też wynotowane słowa piłkarza Michała Jakóbowskiego, który mówił w jednym z wywiadów, że on i wielu graczy Warty potrzebuje przełamania, aby uwierzyć we własne siły. - Ten etap wszyscy mamy już za sobą - mówił. - Teraz zapieprzamy!



Warta Poznań przełamuje kryzysy

Poznański szkoleniowiec pokazywał piłkarzom, kogo mogą przeskoczyć, o ile wygrają. Dodał, że on czuwa, bo może dokonać dobrej zmiany na każdej pozycji. - Waszym zadaniem jest dobić przeciwnika, bo zakładam, że będziemy prowadzili i spróbujemy dowieźć wynik - mówił. Tu akurat się pomylił, gdyż sytuacja się odwróciła. To Lechia wygrywała 1-0, ale Warta doprowadziła do remisu.



To już jej siedemnasty punkt. Ma ich mniej od Lecha Poznań, ale za to zanotowała wciąż więcej zwycięstw od niego - pięć, przy dziewięciu porażkach, zwłaszcza podczas nieudanego końca 2020 roku. Warta jednak pozbierała się i nie ciągnie w nowym roku tego grudniowego kryzysu, tak jak robi to "Kolejorz".



Ekstraklasa - wyniki, terminarz i tabela