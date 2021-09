Mecz Warty w Inowrocławiu, w ramach obchodów stulecia Goplanii (największym osiągnięciem klubu była gra przez jeden sezon na drugim poziomie rozgrywek w latach 70.), poznański klub zrelacjonował na swojej stronie internetowej. Z tekstu dowiadujemy się, że mecz na lekkoatletycznym stadionie w mieście nad Notecią miał "wyjątkową oprawę". Zanim rozpoczął się mecz, "władze Goplanii odebrały liczne gratulacje, puchary i prezenty z okazji okrągłego jubileuszu. Goście składali je na ręce Andrzeja Prabuckiego, ojca Piotra Prabuckiego, przed laty snajpera Zielonych i najlepszego strzelca Warty Poznań podczas jej poprzedniego pobytu w Ekstraklasie, w latach 90. Przyjazd Warty okazał się sporym wydarzeniem, a zadaszona trybuna stadionu była zapełniona w większym stopniu".

Reklama

Goplania Inowrocław - Warta Poznań 0-8. Gole Jakuba Sangowskiego

Trzy z ośmiu goli dla Warty Poznań strzelił Jakub Sangowski, który tego lata wrócił do klubu, w którym się szkolił. - Cieszymy się, że Kuba strzelił trzy gole. Mam nadzieję, że to będzie dla niego bodziec do dalszej pracy, a kolejne bramki przyjdą w meczach mistrzowskich - mówi Adam Szała, asystent trenera Warty Poznań, Piotra Tworka.



- Cieszę się, że mogliśmy uczestniczyć w tak wyjątkowym jubileuszu, jakim jest stulecie Goplanii. Na boisku wykonaliśmy dobrą pracę treningową, graliśmy 2×40 minut, a w większości na boisku pojawili się zawodnicy, którzy nie mieli dotychczas w Ekstraklasie tylu okazji do gry w podstawowym składzie. Mogliśmy się spodziewać, że wynik będzie odzwierciedlał różnicę klas rozgrywkowych, na których obecnie znajdują się oba zespoły. Zdobyliśmy osiem bramek, aczkolwiek dobrze wiemy, że powinno być ich znacznie więcej, dlatego nad tym aspektem będziemy musieli popracować - dodaje Adam Szała,

W Warcie Poznań zagrało kilku piłkarzy z szerokiej kadry (bramkarz Patryk Prange, obrońcy Filip Małek i Albert Żerkowski) i pomocnik Mikołaj Rakowski, który jest wypożyczony do Unii Swarzędz. Debiutancki występ w pierwszym zespole Warty zanotował pomocnik, Jakub Nęcka z drużyny juniorów. - Dostawaliśmy pozytywne sygnały od trenerów i sami też odbieraliśmy go jako pozytywną jednostkę w meczach juniorów Warty Poznań. Stąd jego obecność w kadrze na ten sparing - tłumaczy asystent trenera Piotra Tworka. - Myślę, że pokazał się z dobrej strony, zainicjował kilka akcji ofensywnych. Będziemy mu się dalej przyglądać, a niech przykład Jakuba będzie sygnałem dla innych, młodych graczy Akademii Warty Poznań, którzy mają swoje marzenia i chcą trafić do pierwszej drużyny.

GOPLANIA INOWROCŁAW - WARTA POZNAŃ 0:8 (0:3)

Gole: 0-1 Jakub Sangowski (11. min), 0-2 Mikołaj Goczkowski (30., sam.), 0-3 Jakub Sangowski (35., karny), 0-4 Milan Corryn (48., karny), 0-5 Nikodem Fiedosewicz (59.), 0-6 Jakub Sangowski (66.), 0-7 Bartłomiej Burman (67.), 0-8 Mario Rodríguez (71., karny)

Warta Poznań: Jędrzej Grobelny (60. Patryk Prange) - Bartłomiej Burman, Bartosz Kieliba, Aleks Ławniczak (64. Albert Żerkowski), Jakub Kiełb (52. Filip Małek) - Mateusz Czyżycki (60 Mikołaj Rakowski) - Milan Corryn, Mateusz Sopoćko (52. Jakub Nęcka), Mario Rodriguez, Nikodem Fiedosewicz - Jakub Sangowski.

Mecz trwał 2×40 minut

BN