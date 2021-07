Warta łączy eko i retro. Czy to spodoba się kibicom?

Warta Poznań za nieco ponad tydzień rozpocznie swój drugi w tym stuleciu sezon w Ekstraklasy. Piąty zespół poprzednich rozgrywek nadal będzie występował w strojach firmy Nike. Nike jest sponsorem technicznym klubu od 2019 roku, ale w strojach tego producenta Warta gra już od dziesięciu lat.



Warta Poznań z nowymi strojami. Na zielono i biało

Podstawowa, zielona koszulka meczowa Warty Poznań ma delikatnie wytłoczone trójkątne wzory, co nawiązuje do komunikacji wizualnej klubu. Kołnierzyk jest odwołaniem do stylu retro i podkreśla 109-letnią historię najstarszego klubu piłkarskiego w stolicy Wielkopolski. Rok założenia - 1912 - jest zresztą widoczny nad nazwiskiem piłkarza z tyłu koszulki. Taki sam element znalazł się na białej koszulce, która wchodzi w skład drugiego kompletu meczowego Warty Poznań.

Koszulka zielona - jak informuje Warta Poznań - to model Nike Trophy czwartej generacji, wyprodukowany wyłącznie z poliestru pochodzącego z recyklingu. Koszulka biała to z kolei model New Strike II, do produkcji którego wykorzystano poliester pochodzący w 75 proc. z odzyskanych surowców wtórnych.



Obie koszulki meczowe można już kupić w sklepie internetowym Warty (sklep.wartapoznan.pl) oraz na Zielonej Wyspie, czyli w stacjonarnym punkcie sprzedaży odzieży i gadżetów Warty Poznań w centrum handlowym King Cross przy ul. Bukowskiej 156. Kosztują 219 zł w wersji dla dorosłych, a juniorskie są o 20 zł tańsze, a więc kosztują 199 zł.



