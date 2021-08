Warta kontra Radomiaki. Wracają wspomnienia barażów

Mecz Radomiak - Warta będzie pierwszym starciem obu zespołów od roku i rewanżem za baraże o Ekstraklasę, które latem 2020 r. zakończyły się triumfem poznaniaków. To ją zbudowało, kto wie czy nie zmieniło jej historii. Poznaniacy umocnili się w najwyższej lidze, z której teoretycznie mieli szybko spaść. Zajęli piąte miejsce i teraz, mimo porażki w ostatnim meczu z mistrzami Polski Legią Warszawa, nie sprawiają wrażenia zespołu kandydującego do degradacji.



Radomiak - Warta. Czy mówimy o rewelacji Ekstraklasy?

Radomiak Radom wówczas obszedł się smakiem, chociaż szykował się na ten awans. Promocja Warty była tak samo zaskakująca jak przegrana wtedy piłkarzy radomskich. Poczekali jednak rok i także znaleźli się w Ekstraklasie, a teraz do meczu z były beniaminkiem zespół obecnego beniaminka przystąpi z myślą o tamtych barażach i wydarzeniach. - To już historia, dla nas sympatyczna. Czy Radomiak będzie miał to nadal w głowie, nie wiem. My musimy zagrać dojrzale i nie wdawać się w przepychanki i animozje związane z tymi barażami. Musimy zachować chłodną głowę, bo emocje będą tu złym doradcą - uważa trener poznaniaków.



- Nie możemy lekceważyć żadnego beniaminka, bo każdy może okazać się rewelacją, czego my jesteśmy najlepszym przykładem - mówił trener Piotr Tworek w rozmowie z Interia.pl. O Radomiaku mówi jednak, że jest za wcześnie, by wyrokować czy to on jest taką rewelacją w tym sezonie. - Trzeba jednak zauważyć dobry start piłkarzy z Radomia - mówi trener Tworek.

To start wręcz znakomity, bo chociaż trzeci mecz z Wisłą Płock ekipa radomska przegrała, to jednak zremisowała przecież z Lechem w Poznaniu i pokonała Legię Warszawa. To dużo znaczy.



Warta z kolei ostatnio miała kłopoty z Legią Warszawa, która wykorzystała jej błędy zwłaszcza przy dośrodkowaniach. - Pracujemy teraz nad tym, podobnie jak i nad dłuższymi podaniami za linię obrony, które sprawiały nam kłopot. Zobaczymy, jak zareagujemy na to w meczu - mówi Piotr Tworek. I dodaje, że porażka z Legią zmobilizowała zespół do tego, by bardziej zwracać uwagę na to, co robi przeciwnik w polu karnym. Niekoniecznie ten z piłką, ale każdy. - Wcześniej nie było z tym problemów, teraz są. Trzeba zwrócić na to uwagę - dodaje szkoleniowiec.





Radomiak Radom - Warta Poznań. Gdzie oglądać?

Warta Poznań zagra z Radomiakem w Radomiu w piątek o godz. 20.30. Transmisja w Canal Plus.



Radosław Nawrot