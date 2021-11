Piotr Tworek został zwolniony z funkcji trenera Warty Poznań we wtorek, trzy dni po porażce z Lechią Gdańsk, po golach straconych w doliczonym czasie gry. Trener Piotr Tworek, który sensacyjnie wprowadził Wartę Poznań do PKO Ekstraklasy, a potem zajął w niej piąte miejsce, nie dostał szansy dokończenia rundy jesiennej PKO Ekstraklasy i przepracowania z zespołem zimy, choć dysponował słabszym składem niż wiosną. Klub w swoim komunikacie przekazał, że zespół potrzebuje "nowego impulsu", nazwisko nowego trenera nie zostało w nim podane. Teraz wiemy już, że będzie nim Dawid Szulczek. Informację, którą najpierw podał popularny użytkownik Twittera Janekx89, udało nam się nieoficjalnie potwierdzić.



Dawid Szulczek będzie nowym trenerem Warty Poznań. Najmłodszy w Ekstraklasie

Dawid Szulczek od pewnego czasu był kandydatem numer 1 na trenera Warty Poznań, choć klub brał też pod uwagę Leszka Ojrzyńskiego i pracującego w Legii Warszawa, a wcześniej związanego z Lechem Poznań, Przemysława Małeckiego.



Dawid Szulczek ma 31 lat (w styczniu skończy 32) i jest jednym z najmłodszych pierwszych trenerów w Polsce na szczeblu centralnym (młodsi są m.in. 28-letni Hubert Błaszczak z Sokoła Ostróda i 29-letni Piotr Kocęba z Unii Skierniewice, który właśnie w Pucharze Polski mierzył się z Lechem Poznań). Dawid Szulczek jest też jednym z najmłodszych w Polsce posiadaczy licencji UEFA Pro. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że - przynajmniej w początkowym okresie - jego asystentem w Warcie Poznań będzie 29-letni Adam Szała, dotychczasowy asystent Piotra Tworka, który jednorazowo (tymczasowo) poprowadzi zespół w PKO Ekstraklasie w sobotę w Gliwicach.

Dawid Szulczek i Artur Skowronek - w Wigrach Suwałki, Stali Mielec i Wiśle Kraków

Bodaj ostatnim trenerem młodszym od Dawida Szulczka, zatrudnionym w roli pierwszego trenera przez klub Ekstraklasy, był Artur Skowronek, którego Pogoń Szczecin ściągnęła na pierwszego szkoleniowca jako 30-latka. Później Artur Skowronek ściągnął do swojego sztabu na asystenta... jeszcze młodszego Dawida Szulczka. Obaj trenerzy współpracowali najpierw w Wigrach Suwałki, potem w Stali Mielec, w końcu w Wiśle Kraków. Po odejściu z Wisły Kraków, Dawid Szulczek wrócił do Wigier Suwałki, ale już jako pierwszy trener. Poprzedni sezon drugiej ligi Wigry skończyły na 4. miejscu i wystąpiły w barażach o awans do Fortuna 1. Ligi, ale w półfinale przegrały rzuty karne z KKS Kalisz. W tym sezonie, po 15. kolejce, drużyna (wciąż jeszcze) Dawida Szulczka jest na 9. miejscu, ale tabela eWinner II ligi jest na tyle "ściśnięta", że do trzeciej Chojniczanki traci tylko trzy punkty. Piątkowy mecz Wigier Suwałki z Garbarnią Kraków ma być ostatnim w roli trenera drugoligowca dla Dawida Szulczka. Po weekendzie Dawid Szulczek ma już zacząć trenować piłkarzy Warty Poznań.



Dawid Szulczek w Warcie Poznań. Wciąż młody, już doświadczony

Dawid Szulczek o swoich początkach w prace trenerskiej opowiadał w dużej rozmowie z Piotrem Stolarczykiem w serwisie Wesżło.



- W wieku 21 lat prowadziłem grupy młodzieżowe Śląska Świętochłowice. Dwa lata później powierzono mi funkcję asystenta trenera w III-ligowym Górniku Wesoła. Mimo iż brakowało na wszystko pieniędzy, stworzył się tam super zespół - team spirit. Pracowaliśmy za grosze, ale stanowiliśmy grupę ambitnych osób. Choć warunki nie sprzyjały, to udało się nam zająć czwarte miejsce na koniec sezonu. Był to największy sukces w historii klubu. W międzyczasie odbyłem staż w Rozwoju Katowice i na finiszu wspomnianych rozgrywek zadzwonił do mnie Dietmar Brehmer z propozycją dołączenia do jego sztabu. Zgodziłem się. Rozwój występował wtedy w II lidze i w taki o to sposób miałem okazję rozpocząć pracę w zespole występującym na poziomie centralnym - mówił. - Żona na pewno powiedziałaby, że jestem pracoholikiem. A tak zupełnie serio, nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. Po prostu, aby osiągnąć coś więcej w swojej profesji, należy pracować po dwanaście godzin dziennie, a nie tylko osiem. Aby być lepszym, należy robić więcej niż inni. Pracoholikiem byłbym, gdybym nie spał w ogóle. Mam czas dla swojej rodziny, z tym że nie mam go dużo - dodawał.

Ekstraklasa. Piast - Warta, transmisja

Ekstraklasa. Piast - Warta, transmisja

W 14. kolejce PKO Ekstraklasy Wartę poprowadzi jeszcze trener Adam Szała.