Jeśli w sobotę Pogoń zdobędzie trzy punkty, to wyprzedzi Lecha Poznań, który dopiero w niedzielnym starciu z Górnikiem Zabrze będzie próbował odbić pozycję lidera. "Portowcy" stoją więc przed sporą szansą, tym bardziej że zmierzą się z mocno osłabioną.

Wartą Poznań. A Warta już podstawowy cel na grudzień wykonała - zdobyła kolejne cztery punkty i zbliżyła się do zespołów spoza strefy spadkowej. Ma więc o co walczyć wiosną. - W momencie jak rozmawiałem z dyrektorem sportowym Warty o swojej pracy w Poznaniu, zespół miał osiem punktów i zostało sześć kolejek do końca. Celem było dobicie do 15 punktów, a trzy załatwili piłkarze i sztab w meczu z Piastem, zanim jeszcze się pojawiłem. Na pewno to 15 punktów, które już mamy, powoduje, że strata do innych drużyn nie jest ogromna i będzie do odrobienia przy odpowiedniej pracy, transferach i dobrej grze na wiosnę - mówi trener Dawid Szulczek.

Czy w tej sytuacji, po zwycięstwie nad Śląskiem, Warta jedzie do Szczecina z mniejszą presją? - Generalnie to jadąc na Pogoń tak trzeba podchodzić do meczu, że oni muszą wygrać, a my jedziemy po to, by troszkę im plan zepsuć i pokazać się z dobrej strony. Od nas nikt niczego nie wymaga i nie oczekuje, że mamy nie wiadomo co zrobić. My jednak tego od siebie wymagamy - dodaje szkoleniowiec.

Warta Poznań po Śląsku nie ma huraoptymizmu

Można się jednak spodziewać, że wygranie pierwszego ligowego meczu na stadionie w Grodzisku Wlkp. pozytywnie wpłynie na warciarzy, choć sam szkoleniowiec nie widział w tym tygodniu większych różnic w zachowaniu swoich piłkarzy. - Wygląda to podobnie jak w poprzednich tygodniach, zawsze było stuprocentowe zaangażowanie i dobre funkcjonowanie w treningach. Nawet gdy przegrywaliśmy, nie było załamania, tak jak i teraz nie było huraoptymizmu. Piłkarze wychodzą, działają i to jest właściwe podejście, profesjonalne. Choć może delikatnie zespół lepiej wyglądał przed treningiem czy po nim, więcej było luźnych rozmów. Mimo wszystko to ostatnie zwycięstwo dało nam dodatkowy oddech - kończy trener Szulczek.

Pogoń - Warta, gdzie transmisja?

Mecz Pogoni z Wartą odbędzie się w sobotę w Szczecinie - jego początek o godz. 15. Transmisja w Canal+ Sport, relacja "na żywo" na sport.interia.pl.

Andrzej Grupa

