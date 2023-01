- Adam to jeden z naszych absolutnie kluczowych zawodników. Jest nie tylko napastnikiem, na którym opiera się gra ofensywna Warty Pozna ń, ale także ciężko pracuje dla drużyny w defensywie. Ciężko nam sobie wyobrazić piłkarza lepiej skrojonego do naszych założeń taktycznych i dającego z siebie na boisku więcej. Dlatego ogromnie się cieszymy, że Adam Zrelak podpisał nową umowę. To dla nas bardzo ważny krok - podkreśla Tomasz Pasieczny.

Warta Poznań zatrzymała podstawowego gracza

Kontrakt Adama Zrelaka był ważny jeszcze tylko do końca obecnego sezonu. Umowa została jednak przedłużona i teraz obowiązuje do czerwca 2025 roku, ale zawarto w niej opcję prolongaty o kolejny sezon.

- Mogę powiedzieć, że rozmawialiśmy z klubem od wielu tygodni. Bardzo się cieszę, że doszliśmy do porozumienia. Jestem w zespole z ludźmi, których bardzo lubię, świetnie się tu czuję. Jesteśmy jak rodzina, a to też jest bardzo ważne dla piłkarza. Stąd taka moja decyzja, że zostaję w Warcie Poznań na kolejne dwa-trzy sezony. Jest tu dobra energia, klub robi wszystko, co może dla dobra zespołu. Czuję to i doceniam, a nie bez znaczenia było dla mnie zdanie moich najbliższych: zarówno mojej żonie, jak i moim córkom bardzo dobrze żyje się w Poznaniu - mówi Adam Zrelak i dodaje: - Sporo rozmawiałem też z trenerem Dawidem Szulczkiem, który podkreślał, że bardzo na mnie liczy. Ja też mogę powiedzieć, że dalej chcę się rozwijać pod jego okiem i mogę zapewnić, że nadal będę dawał z siebie maksa, zarówno na treningach jak i w meczach. Mam nadzieję, że pomogę klubowi w dalszym rozwoju i osiąganiu kolejnych dobrych wyników. Chcę zdobywać kolejne bramki, bo jest to dla mnie ważne, ale też zależy mi też na tym, żeby być wartością dodaną do drużyny, pomagać jej.