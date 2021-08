Maks Lisowski z Wartą Poznań podpisał kontrakt do czerwca 2024 roku.





Maks Lisowski - z Zagłębia Lubin, przez Pogoń Szczecin, do Warty Poznań

Maks Lisowski jako 16-latek, w połowie 2018 roku, został zawodnikiem Warty Poznań. Wcześniej trenował w Pogoni Szczecin, do której przeszedł z Zagłębia Lubin. Wcześniej grał i trenował w takich klubach jak: Galaktica Dzierżów, Piast Karnin i Impuls Wawrów.

Maks Lisowski już w 2019 roku trafił na treningi pierwszego zespołu Warty Poznań, pojechał też na obóz przygotowawczy drużyny trenera Piotra Tworka przed sezonem 2019/2020 i zagrał w sparingu z ŁKS. W minionym sezonie Maks Lisowski występował w drugim zespole Warty - rozegrał w nim 31 meczów, w których strzelił 7 goli i miał 7 asyst.

Do końca trwającego sezonu Maks Lisowski będzie wypożyczony do trzecioligowego Sokoła Kleczew.



- Zaproponowaliśmy Maksowi podpisanie umowy, bo to zawodnik, który wyróżniał się w minionym sezonie, w barwach drugiego zespołu Warty Poznań. Był jego kapitanem. Uznaliśmy jednak wspólnie, że teraz najlepszym rozwiązaniem dla Maksa będzie wypożyczenie do klubu z niższej ligi, w którym będzie mógł zbierać kolejne, cenne doświadczenia w seniorskiej piłce. Stąd decyzja o transferze czasowym do Sokoła Kleczew do końca obecnego sezonu. Wierzymy w to, że wychowanek naszej Akademii wróci za rok gotowy do rywalizacji o miejsce w kadrze pierwszej drużyny “Zielonych" - mówi Robert Graf, dyrektor sportowy Warty Poznań.





