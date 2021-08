Maik Nawrocki wiosną został wypożyczony z Werderu Brema do Warty Poznań w reakcji na groźną kontuzję Bartosza Kieliby. Podstawową parą środkowych obrońców u trenera Piotra Tworka był duet Aleks Ławniczak - Robert Ivanov. Maik Nawrocki zagrał w trzech ostatnich meczach sezonu PKO Ekstraklasy - z Pogonią Szczecin wszedł w końcówce, a przeciw Śląskowi Wrocław i Cracovii zagrał od pierwszej do ostatniej minuty. Na dodatek, Śląskowi 20-latek strzelił swojego pierwszego gola w PKO Ekstraklasie. Po zakończeniu sezonu, Maik Nawrocki nie został jednak w Warcie Poznań. Z Werderu Brema został ponownie wypożyczony do PKO Ekstraklasy, ale tym razem do mistrza Polski, Legii Warszawa. W eliminacjach Ligi Mistrzów trener Czesław Michniewicz postaiwł na Maika Nawrockiego, a ten odpłacił mu się bardzo dobrą grą.

Reklama

Studio Ekstraklasa na żywo w każdy poniedziałek o 20:00 - Sprawdź!

Piotr Tworek o Maiku Nawrockim: Niech tylko kontuzje go omijają

- Maik Nawrocki będzie jednym z lepszych środkowych obrońców, jeśli tylko ominą go urazy - uważa trener Warty Poznań, Piotr Tworek. - W Warcie grał mniej niż teraz w Legii, wystąpił od pierwszej do ostatniej minuty tylko w ostatnich dwóch kolejkach. Nie mieliśmy go w podstawowym składzie z prostej przyczyny: para naszych środkowych obrońców Aleks Ławniczak - Robert Ivanov dobrze funkcjonowała. Wygrywaliśmy mecze, mieliśmy świetną rundę wiosenną. W dodatku Aleks, nasz młodzieżowiec, przedłużył kontrakt, a Maik był jednak tylko wypożyczony. Filozofia naszego klubu, pracy z piłkarzami, miała też pewne znaczenie. W treningu, gdy obserwowaliśmy Maika, pokazywał, że umiejętności ma, dobre otwierające podanie, walka z napastnikami bez kompleksów, co potwierdza w Legii Warszawa. Oby ten jego rozwój taki był. Dobry materiał na środkowego obrońcę. Czy chcieliśmy go zatrzymać? Tak, zdecydowanie. Rozwiązałby problem młodzieżowca, bo chcieliśmy mieć takiego w każdej formacji. Nie udało się, ściągnęliśmy Konrada Matuszewskiego, też jesteśmy z niego bardzo zadowoleni - dodaje trener Piotr Tworek.



Warta - Legia: transmisja tv i stream online

Mecz Warta Poznań - Legia Warszawa w sobotę o godz. 20, transmisja tv i stream online w Canal Plus Sport. Relacja tekstowa "na żywo" z meczu Warta - Legia na Sport.Interia.pl.

BN