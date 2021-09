Jayson Papeau, który ma na koncie 32 mecze, 2 gole i 3 asysty w Ligue 2, został piłkarzem Warty Poznań pod koniec sierpnia. W meczu Warty z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza, Francuz ma zadebiutować w PKO Ekstraklasie.



Studio Ekstraklasa na żywo w każdy poniedziałek o 20:00 - Sprawdź!





Warta - Nieciecza. Piotr Tworek: Jayson Papeau wyróżnia się na treningach

Reklama

Trener Piotr Tworek został zapytany o swojego nowego piłkarza z Francji na konferencji prasowej przed meczem Warta Poznań - Bruk-Bet Termalica Nieciecza.



- Jayson jest wyróżniającym się zawodnikiem w naszym zespole, widać u niego umiejętności w grze jeden na jeden, widać potencjał motoryczny. Jest przygotowany do zawodów, przypomnę, że w lidze francuskiej grał we wszystkich meczach, był podstawowym graczem - mówi Piotr Tworek. - Nie ma czasu na aklimatyzację, ja mu tego czasu nie dam, na 99 proc. zagra w sobotnim spotkaniu. Bardzo na niego liczymy. On sam wie, że przychodzi do Warty jako osoba, która ma być dużym wzmocnieniem dla ofensywy. Musi sobie z tym poradzić, a ja jestem przekonany, że sobie poradzi. Jeśli w treningu pokazuje duże umiejętności, to czemu w meczu miałby ich nie pokazać? - podkreśla trener Warty Poznań.



CZYTAJ TEŻ: Wielkie wzmocnienie Warty Poznań przed meczem z Niecieczą. Kapitan Bartosz Kieliba wraca do gry



Jak dodaje Piotr Tworek, Jayson Papeau to "skromny, cichy, inteligentny chłopak". - Dużo słucha. Poznaje grupę, ma też o niej swoje zdanie. Rozmawialiśmy z nim o zespole. Zespół dobrego piłkarza zawsze szybko przyjmie. Taki dobry piłkarz będzie się dobrze czuł. Jayson najlepiej komunikuje się Milanem Corrynem, rozmawiają po francusku, też jako dwaj nowi zawodnicy zagraniczni mają wspólne tematy. Ale też w rozmowach ze sztabem i innymi piłkarzami nie ma problemów komunikacyjnych. Jestem przekonany, że to będzie dobry strzał - zapowiada trener Warty Poznań, Piotr Tworek.

Warta - Nieciecza, transmisja tv i stream online

Mecz Warta Poznań - Bruk-Bet Termalica Nieciecza w sobotę o godz. 12.30, transmisja tv i stream online w Canal Plus Sport, "na żywo" na Sport.Interia.pl.

BN