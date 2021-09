Warta Poznań i Bruk-Bet Termalica Nieciecza rok temu mierzyły się w barażu o awans do PKO Ekstraklasy. Warta wygrała 1-0 po golu Michała Jakóbowskiego. Zdaniem trenera Warty Piotra Tworka to już przeszłość, do której niekoniecznie warto wracać. - Nie sięgamy do tych baraży wspomnieniami, podobne pytania były przed meczem z Radomiakiem, podobne są teraz. Nie wiem, czy w głowie trenera Mariusza Lewandowskiego jest chęć pomszczenia barażu, myślę, że każdy po prostu chce wygrać mecz. Oba zespoły chcą pozostać w Ekstraklasie. Na drugi plan schodzi ubiegłoroczne spotkanie. Priorytetem będą trzy punkty.



Studio Ekstraklasa na żywo w każdy poniedziałek o 20:00 - Sprawdź!





Piotr Tworek: Nieciecza ma różne warianty, Warta musi uważać

Reklama

- Ten sezon będzie cholernie trudny. Nawet gdybyśmy mieli 1-2 punkty więcej, to by niewiele zmieniło. Jesteśmy na początku drogi, różnice nie są duże. Ale musimy punktować, musimy coś dodawać do swojego dorobku. Dodawać, dodawać i jeszcze raz dodawać - mówi trener Piotr Tworek przed meczem Warta Poznań - Bruk-Bet Termalica Nieciecza.



CZYTAJ TEŻ: Warta - Nieciecza. Wielkie wzmocnienie poznaniaków. Kapitan Bartosz Kieliba wraca do gry



- Beniaminek z Niecieczy grał na pięciu obrońców, ale w ostatnim meczu sparingowym zagrał czterema, więc musimy być przygotowani na obie opcje. Rywale oddają dużo strzałów z dystansu, po jednym z nich zdobyli gola z Cracovią, 25-30 metrów musimy uważać. Musimy uważać na takich piłkarzy jak Adam Radwański, Piotr Wlazło umie się znaleźć w polu karnym, Roman Gergel wraca do składu, on ma doświadczenie przeogromne. Linia obrony z Artjomem Putiwcewem może być solidna, on sam nie zagrał w sparingu. Zespół z Niecieczy dobrze operuje piłką, buduje akcje od obrony. Musimy być konsekwentni, zachowywać stoicki spokój od początku do końca, nawet jeśli przytrafią się faule. Musimy być zdecydowani, o co chcemy grać. I zagrać na zero, bo jak nie stracimy gola, to na pewno ten mecz wygramy - przekonuje trener Piotr Tworek przed meczem Warta Poznań - Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Ekstraklasa: Warta - Nieciecza, transmisja tv i stream online

Mecz Warta Poznań - Bruk-Bet Termalika Nieciecza w sobotę o godz. 12.30, transmisja w Canal Plus Sport.



BN



Zdjęcie Warta Poznań - Bruk-Bet Termalica Nieciecza, gol Michała Jakóbowskiego w barażu o awans do PKO Ekstraklasy / Paweł Jaskółka / PressFocus / NEWSPIX.PL / Newspix