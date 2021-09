W Grodzisku Wlkp. Warta przegrała z Zagłębiem Lubin 0-2, choć sprawiała zdecydowanie lepsze wrażenie od rywala, zmarnowała rzut karny i kilka innych wyśmienitych okazji. Dodatkowo znakomicie spisywał się bramkarz rywali Dominik Hładun. Trener poznaniaków Piotr Tworek z uznaniem wypowiadał się jednak o grze swojej drużyny. - Tym spotkaniem pokazaliśmy, że Warta, która przyzwyczajała do takiego agresywnego i mocnego sposobu, będzie wygrywała mecze. Przegraliśmy i nie jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, ale będziemy jeszcze mocniej pracować, bo wiem, że efekty na pewno przyjdą - mówił po spotkaniu. - Nie możemy jednak popełniać prostych błędów, które skutkują stratą bramek Jestem dumny z postawy chłopaków, bo to był dobry mecz w naszym wykonaniu. Na tym spotkaniu będziemy budować swoją siłę. Jestem przekonany, że przyjdą zwycięstwa i damy jeszcze dużo radości - dodał. Być może te zwycięstwa wkrótce przyjdą, choć w następnej kolejce będzie o to trudno - Wartę czeka wyjazdowy mecz z Rakowem.

Warta Poznań. Zrelak na treningach ma 100 proc. skuteczności

Przede wszystkim poznaniacy muszą jednak poprawić skuteczność. - Mieliśmy świetne sytuacje, które powinny zakończyć się bramką. W ubiegłym sezonie mieliśmy 1/3 takich okazji i strzelaliśmy gole - powiedział Tworek. Skuteczność szwankowała szczególnie u Adama Zrelaka - były reprezentant Słowacji w ogóle ma problem ze zdobywaniem bramek. W Ekstraklasie zagrał już 17 razy, pokonał jedynie bramkarza Górnika Łęczna. - Adam na treningach w 100 procentach takie sytuacje zamienia na bramki. Jestem przekonany, że on będzie wkrótce takie gole w lidze - stwierdził Tworek. Dziś trzykrotnie Słowak przegrał pojedynki z Hładunem.

Warta w tym sezonie wygrała tylko jedno spotkanie - 4-0 z Górnikiem w Łęcznej. Jako gospodarz co najwyżej remisowała i tak pozostanie przynajmniej do października. Trener Tworek przyznał jednak, że jego zespół zagrał lepiej niż w wygranym meczu w Łęcznej. - Dzisiaj sobie powiedzieliśmy, że gramy tak, jak trenujemy, jak umiemy. Pod względem taktycznym i piłkarskim było to lepsze spotkanie niż wygrane z Górnikiem - uznał.

