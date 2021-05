Mecz Pogoń Szczecin - Warta Poznań to starcie dwóch drużyn z top 4 PKO Ekstraklasy przed tą kolejką. Pogoń miejsce w europejskich pucharach już ma zapewnione, Warta o nie walczy. - Ostatnia Stal Mielec tydzień temu pokonała Pogoń, to pokazuje, że nie liczą się miejsca w tabeli, a plan i jego realizacja - podkreśla trener Warty Piotr Tworek. Mecz Pogoń - Warta w sobotę o godz. 17.30, transmisja w C+.

Mecz Pogoni Szczecin z Wartą Poznań to kolejne spotkanie tych zespołów w tym roku. Pogoń i Warta zmierzyły się, oczywiście, jesienią w Grodzisku Wlkp. (Pogoń wygrała 2-1 po dwóch szybkich ciosach w 7. i 11. minucie), ale zespoły Kosty Runjaicia i Piotra Tworka regularnie grają też zimowe sparingi. W styczniu w Szczecinie poznaniacy wygrali 2-0, z kolei rok wcześniej Pogoń wygrała 3-0. - Lubimy jeździć do Szczecina na te mecze kontrolne, dobrze się tam czujemy, jesteśmy zawsze miło ugoszczeni przez Pogoń - podkreśla trener Piotr Tworek. Sobotnie spotkanie to będzie pierwszym, gdy oba zespoły są tak wysoko w tabeli - Pogoń już jest pewna podium, Warta walczy o czwarte miejsce.

Pogoń - Warta. Piotr Tworek chwali Kostę Runjaicia

Szkoleniowiec Warty Poznań, pytany o najmocniejsze strony Pogoni Szczecin, komplementuje jej trenera: - Kosta Runjaić robi niesamowitą robotę. Bardzo dobrze poukładał zespół. Ma swoją filozofię gry, której wymaga na boisku, a zespół mu się odwdzięcza. Są na miejscu medalowym, mają już europejskie puchary, a więc ogromny sukces. Pamiętajmy, że gdy trener przychodził do Pogoni, musiał zdiagnozować przyczyny porażek. Ten zespół to monolit, gra fajną, radosną piłkę, sprawiają sobie radość. Wiedzą jak bronić i jak atakować.

Trener Piotr Tworek wymienia też inne zalety Pogoni Szczecin: - Kucharczyk i Kowalczyk, czyli świetne boki pomocy, do tego Benedyczak. Serce zespołu - Kamil Drygas. Stipica, który kapitalnie broni, w wielu meczach na zero. Do składu wraca Kozłowski. Jest też Grek o trudnym nazwisku, to też a propos naszego tańca Zorby.

Trener Warty: Stal Mielec pokazała, jak trafić Pogoń

Szkoleniowiec Warty Poznań odniósł się do faktu, że w poprzedniej kolejce PKO Ekstraklasy Pogoń Szczecin przegrała z ostatnią w tabeli Stalą Mielec: - Ten mecz pokazuje to, o czym już mówiłem na konferencjach prasowych. Przy ocenie szans nie trzymajmy się kurczowo miejsc w tabeli. Wicelider pojechał do ostatniego zespołu i przegrał. Szanse są na boisku. Liczy się 90 minut walki, plan i jego realizacja, skuteczność w ataku i obronie. W polskiej lidze każdy może przegrać z niżej notowanym rywalem, zdarzyło się to nie tylko Pogoni, ale też Legii i Rakowowi. To zwycięstwo Stali w Mielcu pokazuje, że można Pogoń trafić po stałym fragmencie gry, ale musimy też skupić się na tym, by dopuszczać rywali do oddawania strzałów. W statystykach, do których miałem wgląd, to jesteśmy zbliżonym zespołem do Pogoni.

W meczu w Szczecinie będzie mógł zagrać wypożyczony z Pogoni do Warty Maciej Żurawski. Umowa wypożyczenia do Poznania mu tego nie zabrania. - Maciek to fantastyczny młody piłkarz, który dawał i daje nam dużo w środku pola, a do tego to młody, fajny chłopak, który umie się odnaleźć w grupie piłkarzy. Nie będę chwalił go za bardzo , ale cieszymy się ogromnie, że jest z nami. Życzymy mu, by oprócz asyst, trafił jeszcze do bramki rywala. Może w najbliższym meczu? - zastanawia się trener Warty Poznań Piotr Tworek.

Pogoń - Warta: transmisja tv i stream online

Mecz Pogoń Szczecin - Warta Poznań w sobotę o godz. 17.30, transmisja telewizyjna w Canal Plus Sport, transmisja internetowa (stream online) w serwisach C+.

