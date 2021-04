- Megapostać, wyjątkowo charyzmatyczna. Lechu, dziękuję za to, co umożliwiłeś mi przez te dziesięć miesięcy. Teraz jednak każdy pracuje w swoim klubie na swoją kartę - mówi szkoleniowiec Warty Poznań Piotr Tworek o opiekunie Stali Mielec Leszku Ojrzyńskim. Piotr Tworek prowadzi rewelację ligi, która w sobotę może utrudnić klubowi z Podkarpacia walkę o utrzymanie się w PKO Ekstraklasie. Mecz Warta Poznań - Stal Mielec w sobotę o godz. 17.30, transmisja w Canal Plus.

Wspomniane przez Piotra Tworka dziesięć miesięcy wspólnej pracy z Leszkiem Ojrzyńskim to okres od lipca 2014 roku do maja 2015 roku w Podbeskidziu Bielsko-Biała. Obecny trener Stali był szefem sztabu szkoleniowego, Tworek zaś jego asystentem. Bielszczanie utrzymali się wówczas w lidze, a w Pucharze Polski dotarli aż do półfinału, gdzie przegrali dwumecz z Legią. Jeszcze przed końcem sezonu, w maju, Piotr Tworek odszedł do drugoligowej Kotwicy Kołobrzeg, gdzie dostał etat pierwszego trenera. Wydostał zespół ze strefy spadkowej i utrzymał w lidze.

Warta Poznań - Stal Mielec. Piotr Tworek bardzo ciepło o Leszku Ojrzyńskim

Wspólny czas pracy z Leszkiem Ojrzyńskim Piotr Tworek wspomina wyjątkowo ciepło - aż rzadko słyszy się dzisiaj takie słowa. - Miałem ogromną przyjemność pracować z Leszkiem, to było niesamowite dziesięć miesięcy. Poznałem sposoby i zasady pracy, które Leszek wprowadza do zespołu. Lechu mi zaimponował, bo słysząc o tych metodach, podejściu do zawodników, chęci wygrywania, a widząc to, to są dwa światy. A ja miałem ogromną przyjemność to widzieć - mówi Tworek. I kontynuuje: - Lechu to jest Lechu, u niego białe jest białe, czarne jest czarne, nie ma szarego. To mi się strasznie podoba. Termin wykonania jakiejś roboty to jest ten jedyny termin, nie ma, że pięć minut za późno. Ma być i koniec. Takie elementy podpatrzyłem u Leszka i staram się je wprowadzać w swoim funkcjonowaniu, a także i życiu prywatnym - mówił Tworek.

Dziś jednak obaj trenerzy pracują w innych klubach, które - tak się wydawało - będą walczyć o uniknięcie degradacji. Warta jest jednak rewelacją rozgrywek, utrzymanie ma już praktycznie zapewnione, a stratę do podium - nie za wielką. Tworek nie widzi jednak chęci udowadniania czegoś swojemu dawnemu szefowi. - Trener nie rywalizuje z trenerem, nie ma czegoś takiego. Oczywiście, każdy z nas chce wygrać mecz, poprowadzić zespół do zwycięstwa, ale to zespół wygrywa, klub wygrywa - mówi Tworek, który liczy na możliwość rozmowy z Ojrzyńskim przed meczem. - Bardzo się z tego cieszę, że będę mógł to zrobić. Ostatnie nasze spotkanie było w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej dla Leszka. O ile te wszystkie obostrzenia i zasady nam to umożliwią, a na pewno umożliwią, to poświęcimy na pogawędkę chwilę czasu - kończy trener Warty.

Warta Poznań - Stal Mielec - transmisja tv i stream online

Mecz Warta Poznań - Stal Mielec w sobotę o godz. 17.30. Transmisja telewizyjna w Canal Plus, transmisja internetowa (stream online) w serwisach C+.

Andrzej Grupa