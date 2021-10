Warta Poznań odpadła z Fortuna Pucharu Polski po słabym meczu i porażce 0-2 z Olimpią Grudziądz. Co ciekawe, Olimpia Grudziądz w kolejnej rundzie Pucharu Polski zmierzy się z rezerwami Lecha Poznań. Zaraz po meczu w Grudziądzu, trener Piotr Tworek przyznawał, że "źle to wygląda". Na konferencji prasowej przed meczem PKO Ekstraklasy z Rakowem Częstochowa, szkoleniowiec poszedł krok dalej.





Warta Poznań wstydzi się za Grudziądz

Reklama

- Od razu po meczu, na gorąco, było z nami źle. Było ciężko, byliśmy zbici, byliśmy przybici. Ten mecz pucharowy strasznie nadszarpnął nami wewnętrznie tak na gorąco. Mieliśmy taki plan, by jechać do Grudziądza po przegranym meczu z Zagłębiem Lubin z taką zdobyczą w postaci dobrego mentalu, team spirit, który było widać w meczu ligowym. Grudziądz zburzył nam ten plan, sponiewierał nam ten plan, to było bolesne. Jestem przekonany i zespół jest w 100 proc. przekonany, że to za nami. Jesteśmy pełni wiary, nadziei, przekonania, że to co będziemy robić, da nam efekt. Dobrze, że mecz z Rakowem jest tak szybko, już w niedzielę - mówi trener Piotr Tworek przed meczem Raków - Warta.



-Czekamy na mecz z Rakowem, bo byłoby dla nas trudnym doświadczeniem, pracować w przerwie reprezentacyjnej po tym blamażu, za który jest nam wstyd. My się wstydzimy tego meczu i szatnia też o tym wie i szatnia też się wstydzi.

Dzieli nas od ostatniego meczu doba, którą poświęciliśmy, by oczyścić głowy, by zamknąć ten temat. Do pracy przed meczem z Rakowem Częstochowa przystępujemy z czystymi głowami - dodaje szkoleniowiec Warty Poznań.



Ekstraklasa. Raków - Warta: gdzie oglądać transmisję?

Mecz Raków Częstochowa - Warta Poznań w niedzielę o godz. 12.30, transmisja w Canal Plus Sport, "na żywo" na Sport.Interia.pl.





BN