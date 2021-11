Warta Poznań decyzję o zmianie trenera podjęła po porażce z Lechią Gdańsk. Trener Piotr Tworek został zwolniony, a w spotkaniu w Gliwicach z Piastem zespół poprowadził jego asystent, Adam Szała, dla którego było to spełnienie dziecięcych marzeń. Zanim doszło do meczu Warty z Piastem, nieoficjalną, ale pewną informacją było to, że nowym trenerem poznaniaków zostanie 31-letni Dawid Szulczek. Teraz już oficjalnie wiadomo, że Warta Poznań będzie miała najmłodszego trenera w PKO Ekstraklasie.





Dawid Szulczek - nowy trener Warty Poznań

Dawid Szulczek ma 31 lat (w styczniu skończy 32) i jest jednym z najmłodszych pierwszych trenerów w Polsce na szczeblu centralnym (młodsi są m.in. 28-letni Hubert Błaszczak z Sokoła Ostróda i 29-letni Piotr Kocęba z Unii Skierniewice, który właśnie w Pucharze Polski mierzył się z Lechem Poznań) i jednym z najmłodszych w Polsce posiadaczy licencji UEFA Pro. Jako pierwszy trener prowadził ostatnio drugoligowe Wigry Suwałki, wcześniej był m.in. asystentem Artura Skowronka w Wiśle Kraków, Stali Mielec i Wigrach.

Jak informuje Warta Poznań, Dawid Szulczek od weekendu jest już w Poznaniu. W telewizji obejrzał wyjazdowe zwycięstwo Warty z Piastem Gliwice, a w poniedziałek rano spotkał się w klubie ze swoim sztabem: asystentem Adamem Szałą, trenerem bramkarzy Dominikiem Kubiakiem, trenerem przygotowania kondycyjnego Tomaszem Olszewskim oraz trenerem analitykiem Tomaszem Przekazą. Ta czwórka była też współpracownikami dotychczasowego trenera, Piotra Tworka. Na późne poniedziałkowe popołudnie zaplanowano pierwszy trening z zespołem.

Dawid Szulczek: Cel Warty to utrzymanie w Ekstraklasie

Dawid Szulczek w roli trenera Warty Poznań zadebiutuje w sobotę, 20 listopada, gdy do Grodziska Wlkp. na mecz 15. kolejki ligowej przyjedzie Wisła Płock. - To dla mnie ekscytujące wyzwanie, że będę mógł pracować w Ekstraklasie. Podejmuję je z dużą energią. Wiadomo, że celem Warty Poznań jest utrzymanie się w Ekstraklasie i jestem świadomy tego, że na dzisiaj tych punktów jest trochę mało, ale do końca sezonu jest jeszcze tyle meczów, że wejdziemy na dobrą ścieżkę, zaczniemy punktować i w ostatecznym rozrachunku pozostaniemy w Ekstraklasie na kolejny sezon - mówi szkoleniowiec. - Oglądałem kilka ostatnich spotkań Warty Poznań i mocniej analizowałem to, w jaki sposób funkcjonuje drużyna. Cieszę się, że mam w szatni taką grupę ludzi. Jestem przekonany, że dodam do niej coś od siebie i nasz dorobek punktowy się poprawi.

Pytany o to, jaki ma pomysł na grę "Zielonych", nowy trener odpowiada: - Chciałbym dostosować się do tego, jak zespół prezentuje się w grze obronnej, bo wiem, że na swojej połowie Warta dobrze się ustawia i potrafi się dobrze asekurować. Na pewno nie było z tym większych problemów, a ten aspekt był mocną stroną zespołu już w poprzednim sezonie. Chciałbym dodać coś, jeśli chodzi o grę na połowie przeciwnika, żebyśmy potrafili lepiej wykorzystywać tam piłkę i stwarzać więcej sytuacji. Wiem, że mamy najmniej zdobytych bramek w całej lidze, dlatego celem będzie też poprawienie tego, co dzieje się w polu karnym przeciwnika.

Dyrektor sportowy Warty Poznań: Dawid Szulczek wykupiony z Wigier Suwałki

Dyrektor sportowy Warty Poznań, Radosław Mozyrko przyznaje, że doszło tak naprawdę do transferu trenera. Dawid Szulczek miał bowiem ważny kontrakt z Wigrami Suwałki. - Wykupiliśmy go z Wigier i podpisaliśmy kontrakt do końca sezonu z opcją przedłużenia o dwa lata - mówi. - Filozofią klubu i moją również jest promowanie zdolnych pracowników, a Dawid Szulczek jest taką właśnie osobą. Chciałem wpuścić trochę świeżej krwi. A to, że będzie najmłodszym trenerem w Ekstraklasie, nie ma większego znaczenia. Nie patrzę na wiek, patrzę na jakość.

O tym, jakim typem trenera jest Dawid Szulczek i jakie są oczekiwania Warty Poznań wobec niego, dyrektor Radosław Mozyrko mówi tak: - Rozmawiałem z trenerem i wieloma osobami, które miały okazję z nim wcześniej współpracować. Na pewno rzuca się u niego w oczy duża wiedza, podejście do zawodu i etos pracy. Oczekujemy od trenera tego, że będzie rozwijał zespół i zawodników. Trener Dawid Szulczek jest człowiekiem, który lubi dialog i jest otwarty na dyskusję ze swoimi współpracownikami oraz zawodnikami w szatni. Wiadomo, że krótkoterminowy cel drużyny to powrót na zwycięski szlak i zdobywanie jak największej liczby punktów. Natomiast długofalowo oczekujemy poprawy gry zespołu i rozwijania młodszych zawodników, którzy mogą wypłynąć na szerokie wody w Ekstraklasie.