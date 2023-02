Warta Poznań została latem sprzedana nowemu właścicielowi, którym była spółka DD12. Było to spełnienie pragnienia dotychczasowego właściciela Bartłomieja Farjaszewskiego, by już dłużej nie mieć Warty w portfolio. Jak mówił w rozmowie z Interią, zamierzał skupić się na swoich biznesach, a Wartę przekazać w nowe ręce . Wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, ale umowa z DD12 została unieważniona kilka dni temu.

Klub wydał krótki komunikat, w którym czytamy, że "nabywca pakietu inwestorskiego zapowiedział skupienie szerszego grona biznesowego wokół najstarszego klubu piłkarskiego w stolicy Wielkopolski i dalszy rozwój klubu. Jednym z elementów transakcji była umowa sponsoringowa pomiędzy Wartą Poznań , a firmą Space Digital Group Sp. z o.o. Niestety, do dziś umowa ta nie została zrealizowana."

I to spowodowało unieważnienie umowy. Jak mówi Bartłomiej Farjaszewski, poznański klub kilkakrotnie przedłużał termin realizacji tej części umowy, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło.

Warta Poznań traci także prezesa

Teraz z funkcji prezesa klubu zrezygnował Bartosz Wolny, który przygotowywał Wartę do przejęcia przez nowego właściciela. W styczniu minęły trzy lata od momentu, gry dołączył do Warty Poznań w dość ciekawych okolicznościach, bo w drodze naboru, gdy Warta poszukiwała nowych i prężnych ludzi do rozwoju. Początkowo był członkiem rady nadzorczej, a w październiku 2020 roku wszedł w skład zarządu i został wiceprezesem klubu. Od lipca 2021 roku był już prezesem "Zielonych". Teraz złożył rezygnację ze stanowiska i została ona przyjęta.