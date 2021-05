- Punktem honoru było dla mnie skończyć sezon wyżej niż na ostatnim miejscu gwarantującym pozostanie w PKO Ekstraklasie. Nawet zrezygnowałem z premii za utrzymanie Warty Poznań w sytuacji, gdybyśmy zajęli 15. miejsce - mówi trener Piotr Tworek. W ostatniej kolejce Warta Poznań zagra w Krakowie z Cracovią. Wszystkie mecze w niedzielę o godz. 17.30, transmisje w Canal Plus.

Warta Poznań to rewelacja tego sezonu PKO Ekstraklasy. Beniaminek przed ostatnią kolejką jest na 8. miejscu, a teoretycznie ma jeszcze szanse na czwarte miejsce i awans do europejskich pucharów. Trener Piotr Tworek po meczu Warta Poznań - Śląsk Wrocław (2-3) sam przyznawał, że trudno jednak o tym marzyć.





Piotr Tworek: Początkowym celem dla Warty Poznań było spokojne utrzymanie się

Trenera Piotra Tworka spytaliśmy, czy przed rozpoczęciem tego sezonu wizualizował sobie to, jak on może się zakończyć dla Warty Poznań i czy brał pod uwagę tylko pozytywny scenariusz. Oto jego odpowiedź:



- Przed rozpoczęciem rozgrywek w Ekstraklasie, nie widziałem mojego zespołu na 15. miejscu, to był mój obowiązek utrzymać zespół wyżej niż na ostatnim miejscu gwarantującym dalszy pobyt w lidze. To był mój punkt honoru: nie zakończyć rozgrywek tak nisko. Nawet zrezygnowałem z premii za utrzymanie na tym [15.] miejscu. To był mój obowiązek, by ten zespół grał jak najlepiej, grał spokojnie, nie walczył do ostatniego meczu o to ostatnie miejsce dające utrzymanie. Z każdym następnym meczem, gdy widzieliśmy, że ten zespół rozwija się, że łapie swój styl i ten styl jest powtarzalny - nawet jeśli nie zawsze punktowaliśmy - zakładaliśmy sobie kolejne cele. Cele, które zespół realizował - i dla zespołowo, i indywidualne. Niektórzy piłkarze swoje cele osiągnęli, niektórzy przekroczyli zakładane oczekiwania, czego świadkiem jesteśmy my wszyscy. "Kuzimek" [Mateusz Kuzimski - przyp. red.] założył sobie pięć goli, a strzelił siedem. Łukasz Trałka - kapitalny sezon. "Lisu" [Adrian Lis - przyp. red.] ma dziewięć spotkań, gdy nie puścił bramki. Każdy z zawodników miał wyznaczony cel indywidualny, ale najważniejszy był cel dla zespołu - on się zmieniał, wraz z naszym rozwojem. To nam daje miejsce w pierwszej ósemce, co uważam, za niesamowite osiągnięcie - opowiadał trener Piotr Tworek na konferencji prasowej przed meczem Cracovia - Warta.



Ostatnia kolejka PKO Ekstraklasy: Cracovia - Warta

Mecz Cracovia - Warta Poznań w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy - tak jak wszystkie pozostałe mecze - rozpocznie się w niedzielę o godz. 17.30. Transmisje w Canal Plus, szczegółowy program transmisji zostanie jeszcze podany.



