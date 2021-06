Warta Poznań poinformowała o zmianach kadrowych. W przypadku części piłkarzy - jak Makany Baku - informacje te już wcześniej przekazał publicznie dyrektor Robert Graf.



Robert Janicki i Mariusz Rybicki odchodzą z Warty Poznań

W meczu Cracovia - Warta Poznań na zakończenie sezonu PKO BP Ekstraklasy Robert Janicki świętował swój setny występ w barwach Warty Poznań. Wiadomo już, że w najbliższym czasie 24-letni pomocnik nie powiększy tego dorobku. Podobnie wygląda sprawa z Mariuszem Rybickim. Obaj piłkarze byli podstawowymi piłkarzami Warty na początku poprzedniego sezonu, ale z czasem - po wzmocnieniach składu - stali się rezerwowymi. - Robertowi Janickiemu i Mariuszowi Rybickiemu kończą się w tym miesiącu kontrakty i nie zostaną one przedłużone. Dziękujemy Robertowi i Mariuszowi za czas spędzony w Warcie i wymierny wkład w sukcesy, które odnieśliśmy w ostatnich latach. - mówi dyrektor sportowy Warty Poznań, Robert Graf.



Robert Janicki na swoje sto meczów w Warcie Poznań pracował przez ostatnie 3,5 roku, od wiosny 2018 roku. Awansował z drużyną najpierw do I ligi, a następnie do Ekstraklasy. Długo był kluczowym graczem zespołu prowadzonego najpierw przez Petra Nemca, a następnie przez Piotra Tworka. W minionym sezonie rozegrał 19 spotkań, w których zdobył jedną bramkę (ze Śląskiem Wrocław), a w sumie strzelił dla Warty Poznań 15 goli.



Także jedno trafienie w sezonie 2020/21 zanotował Mariusz Rybicki (z Lechią Gdańsk), który opuszcza Wartę Poznań po niemal dwóch latach. Skrzydłowy, który trafił na Drogę Dębińską latem 2019 roku z Odry Opole, rozegrał 42 mecze w Warcie Poznań i strzelił w nich 2 gole. Również przyczynił się do powrotu Warty do Ekstraklasy po 25 latach.

Warta Poznań. Wypożyczeni wracają do swoich klubów

Do swoich klubów wracają piłkarze wypożyczeni w poprzednim sezonie do Warty Poznań. Daniel Bielica spędził w Poznaniu cały miniony sezon, a Makana Baku, Maciej Żurawski i Maik Nawrocki - rundę wiosenną.

Daniel Bielica (pięć meczów dla Warty i jedno czyste konto) wraca do Górnika Zabrze.

Makana Baku (sześć goli i dwie asysty w 13 meczach) do Holstein Kiel,

Maciej Żurawski (16 występów, 4 asysty) do Pogoni Szczecin,

Maik Nawrocki (3 gry i gol ze Śląskiem Wrocław) do Werderu Brema.

Dyrektor sportowy Robert Graf twierdzi, że "kwota wykupu Makany Baku zawarta w umowie z Holstein Kiel była za wysoka" i przekraczała możliwości finansowe Warty Poznań.





Gracjan Jaroch, Mateusz Spychała i Konrad Handzlik mogą szukać klubów

Warta Poznań poinformowała też, że trzech piłkarzy znalazło się na na liście transferowej. To Gracjan Jaroch, Mateusz Spychała i Konrad Handzlik. "Wszyscy mają ważne kontrakty z Klubem, ale będą mogli zmienić barwy w najbliższym oknie transferowym" - informuje Warta Poznań w swoim komunikacie.



Jednocześnie przypomnimy, że najnowsza historia Warty Poznań zna sytuację, gdy piłkarz, który miał odejść, ostatecznie został w klubie. To Jakub Kuzdra, który rok temu był już poza pierwszym zespołem, ale wobec kłopotów kadrowych dołączył do ekipy trenera Piotra Tworka na początek sezonu i spisywał się na tyle dobrze, że gra w nim nadal - zdobył nawet gola w PKO Ekstraklasie w meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała.



Bartosz Nosal