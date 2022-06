Świetna zapowiedź transferu w Poznaniu. Na tę pozycję szukali piłkarza

Zapowiedź podpisania kontraktu z nowym zawodnikiem była bardzo ciekawa. 14-sekundowy filmik zaczyna ujęcie Rynku Jeżyckiego, czyli jednego z charakterystycznych miejsc dla tkanki miejskiej Poznania. Po chwili są już sąsiednie miejsca znajdujące się przy ul. Kościelnej - w centrum Jeżyc. W końcu jest i tabliczka z adresem Kościelna 1, młody człowiek w koszulce Warty idący ulicą, aż wreszcie koszulka Warty wisi na rogu Poznańskiej i Kościelnej. Dwie godziny później Warta poinformowała, że podpisała umowę z Kamilem Kościelnym i zamieściła dłuższą wersję tego filmu z samym zawodnikiem. Piłkarz podpisał w Poznaniu dwuletnią umowę.

Kamil Kościelny grał już w Ekstraklasie

Niespełna 31-letni obrońca pochodzi z Mielca i w tamtejszej Stali wychował się piłkarsko. W Ekstraklasie zadebiutował jednak w Rakowie Częstochowa u Marka Papszuna, ale później wrócił do Mielca. W najwyższej klasie rozgrywkowej ma za sobą 39 spotkań, zdobył w nich trzy bramki. Ostatnią rundę spędził w pierwszoligowej Puszczy Niepołomice. - Pomysł z transferem do Warty pojawiał się już kilka razy. Przeważyła osoba trenera Szulczka i jego filozofia gry. Jestem obrońcą, więc przede wszystkim chciałbym, żeby gra defensywna drużyny wyglądała jak najlepiej, żebyśmy byli powtarzalni i wyróżniali się tą solidnością w obronie - mówi zawodnik, cytowany przez klubową stronę. W Warcie wierzą, że Kościelny pójdzie drogą Dawida Szymonowicza, który też trafił do poznańskiego klubu trochę awaryjnie, a mocno się rozwinął i stał solidnym ligowcem.

To był właśnie największy atut Warty w poprzednich dwóch sezonach, który pozwolił klubowi z Wildy utrzymać się w elicie - świetnie zorganizowana gra obronna. Po zakończeniu kariery przez Łukasza Trałkę, a także odejściu rezerwowych: Aleksandra Pawłowca i Jordana Courtney-Perkinsa defensywa została trochę pokiereszowana. Zwłaszcza, że odejść może też najlepszy obrońca Robert Ivanov, którego klub z chęcią by sprzedał za co najmniej trzy miliony złotych. Ponieważ Fin wciąż jest na wakacjach, trener Szulczek miałby problem ze zorganizowaniem trzech środkowych obrońców w najbliższych meczach sparingowych. - Musimy szukać stoperów, co najmniej dwóch, w tym jednego przed sparingami. Chciałbym mieć komfort, że wychodzą na mecz i gramy w systemie, który pokazywaliśmy w poprzednim sezonie - mówił Szulczek na początku tygodnia.

Warta Poznań zagra z Jagiellonią Białystok

W sobotę Warta Poznań zagra swój pierwszy mecz kontrolny - w Opalenicy zmierzy się z przebywającą tam na zgrupowaniu Jagiellonią Białystok. Będzie to też szansa debiutu dla Kościelnego. Zabraknie za to: Roberta Ivanova, Bartosza Kieliby, Adama Zreľáka, Millana Corryna i Michała Jakóbowskiego. Początek spotkania o godz. 11, transmisja w telewizjach: WTK i Fanklub TV oraz online na kanale WTK w serwisie YouTube.