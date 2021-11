- Wszyscy, którzy byli do dyspozycji trenera w Gliwicach, nadal są. A ci, którzy nie byli, nadal nie są - mówił w czwartek nowy trener Warty Poznań Dawid Szulczek. Oznacza to, że kontuzje wciąż leczą:

kapitan Bartosz Kieliba,

Aleks Ławniczak,

Michał Jakóbowski,

Mateusz Sopoćko,

Wiktor Pleśnierowicz.

Do treningów wrócił jedynie Nikodem Fiedosewicz, ale po długich kontuzjach ten piłkarz jest tylko uzupełnieniem kadry. Ważną informacją jest zaś to, że w sobotę przeciwko Wiśle Płock będzie mógł wystąpić Robert Ivanov. Reprezentant Finlandii w ostatnich dniach rozegrał dwa spotkania przeciwko Bośni i Hercegowinie (3-1) oraz Francji (0-2). W tym drugim meczu Robert Ivanov zmagał się z Kylianem Mbappe czy Karimem Benzemą. Do 66. minuty Finowie remisowali jeszcze 0-0, ale później stracili dwie bramki, a w konsekwencji - także drugie miejsce w grupie. I to Ukraina zagra w barażach o mundial. - Robert Ivanov bardzo dobrze spisywał się w tych dwóch spotkaniach. Analizowałem jego grę z Bośnią i bardzo dużo dobrego działo się, jeśli chodzi o niego - mówi trener Warty Poznań.

Reklama

Zdjęcie Złota Piłka dla Roberta Lewandowskiego? Tylko w Interii - wszystko na temat plebiscytu 2021! /INTERIA.PL



Czy Warta Poznań się wzmocni?

Dopiero w czwartek wieczorem, a pewnie najdalej w piątek wyjaśni się, jaka przyszłość czeka testowanych w Poznaniu: 22-letniego pomocnika z Macedonii Północnej Dimitara Mitrovskiego oraz 20-letniego Francuza Abdoulaye Ouattarę. Obaj trenowali w "Ogródku" przez półtora tygodnia pod kątem wzmocnienia środka pola w Warcie. - Nie miałem jeszcze spotkania z dyrektorem sportowym w ich sprawie. Dlatego najpierw chcę z nim porozmawiać, przedstawię mu swoją opinię. A później albo on to przekaże dalej, albo ja powiem jakie jest moje zdanie - tłumaczy trener Dawid Szulczek. To spotkanie zostało zaplanowane jeszcze na czwartek.

Ekstraklasa. Warta Poznań - Piast Gliwice. Gdzie oglądać transmisję meczu w Grodzisku?

W sobotę młody szkoleniowiec zadebiutuje w PKO Ekstraklasie jako pierwszy trener - stanie się to w domowym meczu z Wisłą Płock. Początek spotkania o godz. 12.30, transmisja w Canal+ Sport. Warta jest jednak gospodarzem nie w Poznaniu, ale w Grodzisku Wlkp., a byłemu trenerowi Wigier Suwałki to nie przeszkadza. - Pracując w Wiśle Kraków też trenowaliśmy w Myślenicach i trzeba było dojeżdżać na mecze. Tu mamy ten komfort, że jedziemy dzień wcześniej do Grodziska, trenujemy tam na głównym boisku. Z opinii piłkarzy i członków sztabu wiem, że wszyscy wkładają tam dużo energii w swoją pracę i wszystko jest świetnie przygotowane. Dlatego cieszę się, że gramy w Grodzisku - podkreśla Dawid Szulczek.

Andrzej Grupa

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Maria Andrejczyk 6.65% Iga Baumgart-Witan 2.49% Jan Błachowicz 1.85% Patryk Dobek 3.21% Jan-Krzysztof Duda 2.21% Kajetan Duszyński 2.05% Paweł Fajdek 2.74% Maryna Gąsienica-Daniel 0.88% Małgorzata Hołub-Kowalik 1.79% Hubert Hurkacz 5.81% Justyna Iskrzycka, Karolina Naja, Anna Puławska, Helena Wiśniewska 1.9% Natalia Kaczmarek 1.89% Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann 1.99% Malwina Kopron 1.54% Dawid Kubacki 2.85% Bartosz Kurek 2.88% Wilfredo Leon 3.56% Robert Lewandowski 7.73% Natalia Maliszewska 1.17% Tadeusz Michalik 0.61% Aleksandra Mirosław 0.79% Katarzyna Niewiadoma 1.59% Wojciech Nowicki 2.95% Jolanta Ogar-Hill i Agnieszka Skrzypulec 1.05% Kamil Stoch 3.65% Iga Świątek 7.23% Justyna Święty-Ersetic 5.3% Dawid Tomala 3.32% Anita Włodarczyk 8.35% Karol Zalewski 1.34% Bartosz Zmarzlik 3.66% Piotr Żyła 4.97%

głosów: 5721