To taki paradoks, że Warta zawsze gra o coś. W naszym sztabie, czy z zawodnikami, żartujemy, że rok temu też graliśmy o utrzymanie, później o baraże, a następnie o awans. Teraz znów dwa ważne spotkania przed nami, ale podchodzimy do nich spokojnie - śmieje się Piotr Tworek, trener Warty Poznań. Mecz Warta - Śląsk w niedzielę o godz. 15, transmisja w Canal+ Premium i Canal+ Sport 3.

W starciu Warty Poznań ze Śląskiem Wrocław obu drużynom tylko zwycięstwo pozwoli przedłużyć marzenia o grze w pucharach. Warta jest w tej chwili w tabeli siódma (ma 40 pkt), Śląsk zaś ósmy (ma 39 pkt). Aby zagrać w kwalifikacjach Ligi Konferencji trzeba zająć czwartą lokatę, którą w tej chwili utrzymuje Piast Gliwice (42 pkt). Jasno więc widać, że remis jednym i drugim nic nie daje.

Warta Poznań musi wygrać i patrzeć na wyniki Piasta, Lechii i Zagłębia

Dla Warty Poznań sama gra o puchary w końcówce sezonu już jest ogromnym sukcesem. Dwa lata temu o tej porze "Zieloni" właśnie zapewnili sobie utrzymanie w pierwszej lidze, co było ich głównym celem. Rok temu mieli walczyć o to samo, ale nowy trener Piotr Tworek wprowadził zespół na poziom, którego nikt wcześniej nie zakładał. Przy czym Warta nie była drużyną środka tabeli - w ostatnim czasie zawsze gra o coś. O tym właśnie wspominał poznański szkoleniowiec, który jednak nie chce wywoływać dodatkowych emocji. - Różnie to się może potoczyć. To jest sport, na pewno będziemy chcieli je wygrać, a później zobaczymy, co dalej - mówi szkoleniowiec. Po meczu ze Śląskiem Wartę czeka jeszcze wyjazdowe starcie z Cracovią, pewną już utrzymania w PKO Ekstraklasie.

- Warta ze Śląskiem będzie walczyła o zwycięstwo, to jest podstawa i nasz punkt wyjścia, którym musimy się kierować. Tyle że przed nami w tabeli są Piast Gliwice i Zagłębie Lubin, tam się muszą różne rzeczy wydarzyć, byśmy przy dwóch wygranych byli na tym czwartym miejscu. Na pewno tak nastawię zespół, by był w nim wciąż głód zwycięstwa - zapowiada Tworek.

To, że Warcie remis nic nie daje, wcale nie oznacza, że poznaniacy ruszą na rywala od początku meczu. Warta przyzwyczaiła już, że zwykle gra bardzo ciężką dla oka piłkę przez 45 czy 60 minut, czym potrafi zmęczyć przeciwnika. A później zadaje decydujący cios. - Na pewno postaramy się czymś zaskoczyć wrocławian, ale dziś nie powiem czym, bo trener Jacek Magiera też będzie chciał zrobić to samo. Nie mogę odkryć żadnej z kart, poświęcimy jeszcze jeden trening rozwiązaniom na to spotkanie, które będziemy chcieli w niedzielę zrealizować. Poczekajmy do niedzieli, wtedy wszyscy zobaczymy, jaką taktykę ustaliliśmy - powiedział Tworek.

Warta - Śląsk. Gdzie oglądać?

Mecz Warty ze Śląskiem w niedzielę o godz. 15 w Grodzisku Wlkp. Transmisja telewizyjna w Canal+ Premium i Canal+ Sport 3, transmisja internetowa (stream online) w serwisach C+.

Andrzej Grupa