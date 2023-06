Rewelacja Ekstraklasy z Poznania znów zaskakuje. Tym razem transferem

Dario Vizinger niedawno obchodził 25. urodziny. Jest wychowankiem NK Varazdin, z którego trafił do HNK Rijeka i to tam zadebiutował w chorwackiej ekstraklasie, a następnie został z tym klubem mistrzem kraju w sezonie 2016/17. Z Rijeki był wypożyczany do takich klubów NK Hrvatski Dragovoljac i Rudar Valenje ze Słowenii.

Przełomowy dla Dario Vizingera był tam sezon 2019/20. Chorwat wystąpił wówczas w 35 meczach ligowych, w których zdobył 23 bramki i zaliczył 12 asyst, a jego zespół sięgnął po mistrzostwo Słowenii. We wrześniu 2020 roku został sprzedany do Wolfsbergera AC i to właśnie z tego austriackiego klubu trafił do Warty Poznań, choć warto zaznaczyć, że ostatni sezon spędził na wypożyczeniu do Jahn Regensburg, ale w 2. Bundeslidze Niemiec zagrał tylko 9 razy.

Dario Vizinger to młodzieżowy reprezentant Chorwacji

Nowy piłkarz "Zielonych" to były młodzieżowy reprezentant swojego kraju. W kadrach od U-17 do U-21 zagrał 22 razy i zdobył 6 bramek, występował m.in. na młodzieżowym Euro w 2021 roku, gdzie strzelił gola Szwajcarii. Z NK Celje i Wolfsbergerem grał w europejskich pucharach, w tym m.in. w fazie grupowej Ligi Europy. To właśnie wtedy strzelił pięknego gola z dystansu, dzięki czemu Wolfsberger wygrał na wyjeździe 1:0 z CSKA Moskwa.

- Można powiedzieć, że mam już trochę doświadczenia zdobytego w różnych ligach. W Słowenii byłem jeszcze młodym zawodnikiem. Może nie wszystko początkowo się układało, ale potem było już coraz lepiej. Przede wszystkim zdobyliśmy mistrzostwo kraju, a ja doczekałem się transferu do Austrii. W barwach Wolfsbergera miałem okazję zagrać w europejskich pucharach i grać przeciwko najlepszym zawodnikom na kontynencie. Nie żyję jednak przeszłością i wspomnieniami. Wiem, że mogę jeszcze osiągnąć wiele w piłce. Dlatego każdego dnia ciężko pracuję i chcę się rozwijać. Mam nadzieję, że pomogę Warcie Poznań w zdobywaniu bramek i odnoszeniu kolejnych zwycięstw. Nie chcę tu mówić o konkretnej liczbie goli, ale mogę obiecać, że w każdym meczu będę dawał z siebie wszystko na boisku - mówi Dario Vizinger, który w tym tygodniu przeszedł testy medyczne w klinice Rehasport w Poznaniu, a następnie związał się z "Zielonymi" umową do czerwca 2026 roku.

Dario Vizinger ma 181 cm wzrostu, jest napastnikiem, ale może grać również jako ofensywny pomocnik oraz skrzydłowy. - To piłkarz, którym Warta Poznań interesowała się już od prawie dwóch lat, kiedy to pojawiły się pierwsze raporty skautingowe na jego temat. Od tego czasu, okienko po okienku, były podejmowane próby sprowadzenie Dario do Poznania. Bardzo się cieszymy, ze wreszcie zakończyły się one sukcesem - podkreśla Tomasz Pasieczny, pełniący obowiązki dyrektora sportowego Warty Poznań. - Zdecydowaliśmy się na transfer definitywny z Wolfsbergera, a Dario związał się z nami umową na 3 lata. Powinien być bardzo dużym wzmocnieniem formacji ofensywnej. Jest mobilnym napastnikiem, który dobrze wykorzystuje wolną przestrzeń i swoje zdolności motoryczne.