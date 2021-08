Pierwszym skojarzeniem z meczem Radomiaka i Warta jest finał barażu o PKO Ekstraklasę sprzed roku, który poznaniacy wygrali 2-0 po dwóch golach z rzutu karnego Mateusza Kupczaka. Radomianie, przede wszystkim kibice, czuli się po tamtym meczu oszukani. Wartę na boisku w Radomiu powitały gwizdy z trybun, a do tego spora ulewa i mocny wiatr.

Radomiak - Warta. Brzydka pierwsza połowa

Trudno stwierdzić, czy napięcie między ekipami Radomiaka i Warty miało podłoże w tamtym meczu barażowym, czy narastało z każdym kolejnym faulem, ale w pierwszej połowie dużo więcej było kopania się po nogach i popchnięć niż gry w piłkę. Już w 15. sekundzie (!) Aleks Ławniczak sfaulował uciekającego z lewej strony Miłosza Kozaka i obejrzał żółtą kartkę. Warta faulowała więcej, choć to chyba przewinienia ze strony Radomiaka były dla piłkarzy boleśniejsze. Wzajemnych pretensji z obu stron było sporo, na dodatek Maurides po lekkim pchnięciu przez Jakuba Kiełba oddał kiepski strzał głową i uważał, że Radomiakowi należy się rzut karny. Adrian Lis najwięcej do roboty miał przy strzale Damiana Jakubika z ostrego kąta, ale to tak naprawdę tyle jeśli chodzi o sytuacje bramkowe w pierwszej połowie.



Leandro marnuje rzut karny Radomiaka, Adrian Lis bohaterem Warty

Radomiak doczekał się za to rzutu karnego w drugiej połowie. Sędzia podyktował go po starciu Jana Grzesika i Rossiego. Do piłki podszedł Leandro, żywa legenda Radomiaka. Z jedenastu metrów strzelił bardzo mocno i... bardzo zawiódł. Adrian Lis świetnie obronił, ale piłka - choć mocno uderzona przez Leandro - leciała na dogodnej dla bramkarza wysokości.



Warta przejmuje inicjatywę od Radomiaka

Wraz z polepszeniem się pogody (z czasem przestało padać), ale i ze zmianami zrobionymi przez trenera Piotra Tworka (między 57. a 76. minutą weszli Mateusz Czyżycki, Mateusz Kuzimski, Mario Rodriguez, Konrad Matuszewski i Michał Kopczyński), Warta przejmowała kontrolę nad meczem. Nieźle dryblował (wszedł między dwóch rywali i minął trzeciego), ale źle podał w pole karne Mario Rodriguez. Mateusz Czyżycki dobrze rozdzielał podania, choć sam zawiódł w momencie decyzji w polu karnym (strzelił wysoko zamiast po ziemi, mógł też oddać futbolówkę lepiej ustawionemu Rodriguezowi). W końcu Michał Kopczyński świetnie podał piłkę z powietrza do Adama Zrelaka, który miał dobrą sytuację w polu karnym.



Radomiak - Warta 1-0: wynik ustalił gol Rondona w doliczonym czasie

Po okresie przewagi Warty, decydując cios Radomiaka był dość nieoczekiwany. Zwycięstwo Radomiakowi dał gol Mario Rondona, w drugiej minucie doliczonego czasu drugiej połowy. Wenezuelczyk strzałem głową z bliska wykorzystał gapiostwo obrońców Warty po dośrodkowaniu Meika Karwota. Piłkarze i trenerzy Radomiaka wpadli sobie w ramiona na boisku, w euforię wpadli kibice Radomiaka. Warta po dobrym początku sezonu przegrała drugi mecz z rzędu.

5. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-08-20 20:30 | Stadion: Stadion MOSiR Radomiak Warta Poznań 1 0 DO PRZERWY 0-0 M. Rondon 90'

1 0 Radomiak Warta Poznań Majchrowicz D.Jakubik Raphael Cichocki Abramowicz Kozak Kaput Radecki Karwot Leandro Maurides Lis Grzesik Ivanov Ławniczak Kiełb Corryn Kupczak Czyż Trałka Jakóbowski Zreľák SKŁADY Radomiak Warta Poznań Filip Majchrowicz Adrian Lis Damian Jakubik Jan Grzesik Raphael Rossi Branco Robert Ivanov Mateusz Cichocki 1′ 1′ Aleks Ławniczak Dawid Abramowicz 65′ 65′ Jakub Kiełb 70′ 70′ Miłosz Kozak 76′ 76′ Milan Corryn Michał Kaput 27′ 27′ Mateusz Kupczak 88′ 88′ Mateusz Radecki 65′ 65′ Szymon Czyż Meik Karwot 76′ 76′ Łukasz Trałka 88′ 88′ . Leandro 57′ 57′ Michał Jakóbowski 62′ 62′ Maurides Adam Zrelak REZERWOWI Mateusz Kochalski Jędrzej Grobelny Mateusz Bodzioch Bartłomiej Burman Mateusz Grudziński 65′ 65′ Konrad Matuszewski Maciej Świdzikowski Bartosz Kieliba Artur Bogusz 76′ 76′ Michał Kopczyński 70′ 70′ Luis Machado 65′ 65′ Mateusz Czyżycki 62′ 62′ Karol Angielski 76′ 76′ Mateusz Kuzimski 88′ 88′ 90′ 90′ Mario Rondon Jakub Sangowski 88′ 88′ Dominik Sokół 57′ 57′ Mario Rodriguez

Bartosz Nosal