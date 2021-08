Warta Poznań - Legia Warszawa to hit 4. kolejki PKO Ekstraklasy. Warta, po zwycięstwie 4-0 z Górnikiem Łęczna, co jest jej najwyższym od 1949 r. zwycięstwem w Ekstraklasie i nawiązaniem do świetnych przedwojennych wyników, w starciu z mistrzem Polski wcale nie stoi na straconej pozycji.

Warta - Legia. Piotr Tworek: Legia chce wygrać każdy mecz Ekstraklasy

Legia zagra z Wartą pomiędzy meczem z Dinamem Zagrzeb w eliminacjach Ligi Mistrzów i starciem ze Slavią Praga w eliminacjach Ligi Europy. To sprawia, że skład, jaki wystawi trener Czesław Michniewicz, jest sporą niewiadomą. Trener Warty Piotr Tworek do tych spekulacji nie przywiązuje jednak dużej wagi. - Legia to jest Legia. Niezależnie od rotacji czy personalnych zmian, które mogą, choć nie muszą być, nie może sobie pozwolić na porażki. Taka jest filozofia Legii, o czym możemy się dowiedzieć z wypowiedzi trenera Michniewicza czy piłkarzy. W Legii celem jest zawsze wygranie Ekstraklasy, wygranie każdego ligowego meczu - uważa trener Warty Poznań Piotr Tworek. - Z Dinamem Legia zagrała bardzo dobry mecz, zwłaszcza w drugiej połowie. Legia nie pozwoli sobie na potknięcie z Wartą Poznań. My musimy zrobić wszystko, by jej to utrudnić. Zagraliśmy z nią dwa razy, raz przegraliśmy gładko, w drugim było już lepiej. Czas na trzeci nasz mecz z Legią. Kto nie zagra w Legii, tam jest duża jakość. Był mecz Legii, gdy z Wisłą Płock grali potencjalnie rezerwowi, a udało się wygrać. Z Radomiakiem dużo graczy pierwszego planu i mecz przegrany. Nie ma dla nas znaczenia, którzy piłkarze wyjdą na boisko, tzn. wiemy o personalnych brakach Mladenovicia i Josue, przewidujemy, kto może za nich zagrać, Zdajemy sobie sprawę z siły Legii, będziemy musieli dać z siebie więcej niż w trzech poprzednich meczach, choć też w nich daliśmy dużo. Ale my zawsze będziemy chcieli więcej - dodaje trener Piotr Tworek przed meczem Warta - Legia.



Trener Warty: Przyjeżdża Legia, cała na biało

- Legia koncentruje się na Lidze Europy i na mistrzostwie Polski. My mamy swój cel krótkoterminowy cel, sobotni, ale będziemy mieli też cel długoterminowy. Mamy w głowie pierwszy nasz mecz z Legią, gdy po 30 minutach przegrywaliśmy 0-3, to doświadczenie musi wpłynąć na naszą postawę, musi zaprocentować. Ten mecz na Łazienkowskiej był już zdecydowanie lepszy. To może być drogowskaz jak walczyć z Legią, jakich błędów nie popełnić, by nie stracić goli. Legia będzie dochodziła do większej liczby sytuacji niż Górnik Łęczna, mamy tego świadomość - podkreśla trener Piotr Tworek. - Przyglądaliśmy się rywalom Legii, jak oni podchodzili do tych spotkań. Musimy wyjść na ten mecz tak, jak Warta wychodzi na mecze u siebie. Mamy mieć świadomość, że celem jest zwycięstwo. Nie możemy w głowach tego meczu klasyfikować tak, że przyjeżdża Legia, na biało ubrana, z "eLką" na piersi, by marka nie spowodowała, że nasz zespół straci 20-30 proc. na wartości, że będą pospinane mięśnie, nogi. Wbrew pozorom, Legia może oddziaływać w taki sposób. Choć nie musi, co pokazał Radomiak Radom. Będziemy stwarzać swoje sytuacje, dużo jest pozytywów, dobrych momentów, sytuacji strzeleckich, jest coraz więcej jakości - dodaje Piotr Tworek przed meczem Warta - Legia.



Warta - Legia: transmisja tv i stream online

Mecz Warta Poznań - Legia Warszawa w sobotę o godz. 20, transmisja tv i stream online w Canal Plus Sport. Relacja tekstowa "na żywo" z meczu Warta - Legia na Sport.Interia.pl.

Bartosz Nosal