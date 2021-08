Przed meczem z Legią jedno uczucie jest Warcie całkowicie obce

Warta Poznań wygrała z Górnikiem Łęczna aż 4-0, co jest jej najwyższym od 1949 r. zwycięstwem w Ekstraklasie (dawnej pierwszej lidze) i nawiązuje do świetnych przedwojennych wyników. Po trzech kolejkach PKO Ekstraklasy Warta jest niepokonana, ale w czwartej zmierzy się z mistrzem Polski, Legią Warszawa.

Warta - Legia. Mecz w Łęcznej nie ma już znaczenia

Trener Piotr Tworek, w swoim stylu, tonuje nastroje i stawia na mobilizację w Warcie. - Mecz z Górnikiem Łęczna się zakończył. To, co czuliśmy po ostatnim gwizdku, teraz nie ma żadnego znaczenia. Zaczynamy znów od zera. Tak musimy podchodzić do zwycięstw. Przed nami długa, kręta i wyboista droga. Zawsze są elementy do poprawy, nie jest tak, że gdy wygrywamy, nawet wysoko, to proces rozwoju zespołu nie jest zakończony, nie możemy spokojnie podchodzić do kolejnego meczu - podkreśla trener Warty Poznań. - Są elementy, które wymagają doskonalenia. W bocznych i środkowych sektorach boiska zawsze musimy podwajać lub potrajać rywali, zakładać pressing z każdej strony. Choć zawodnicy o tym wiedzą, to różnie to realizują na boisku. Brakuje nam też jeszcze takiego chłodnego spojrzenia w polu karnym, uderzenia, tu musimy być wyrachowani. No i koncentracja, zaliczyliśmy kilka prostych strat. Rywal ich nie wykorzystał, ale następnym razem możemy nie mieć tyle szczęścia, bo gramy przecież z Legią, zespołem o innej jakości i doświadczeniu - dodaje Piotr Tworek.



Piotr Tworek: W Warcie nie unosimy się pychą

- Przed nami dużo pracy, dużo taktycznych sytuacji, które musimy zespołowi pokazywać. Wiemy, ile jeszcze jest do poprawy. W każdym mikrocyklu robimy dodatkowe treningi indywidualne. Musimy to robić, nie mamy zespołu, który potocznie można nazwać samograjem. Ta praca dotyczy całego zespołu jak i każdego zawodnika indywidualnie. Tylko takim podejściem do kolejnego spotkania możemy coś ugrać. Pycha czy samozadowolenie nam nie przystoi, nie mieści się w naszym sposobie myślenia - przekonuje trener Piotr Tworek.



Warta - Legia. Czy kontuzje wymuszą zmiany w składzie?

Nie jest do końca pewne, czy w meczu Warta - Legia trener Piotr Tworek będzie miał do dyspozycji wszystkich swoich piłkarzy. - Mieliśmy trochę kłopotów w tym tygodniu. Radość po ostatnim meczu w Łęcznej przesłoniła trochę problemy, które spiętrzyły się od poniedziałku. Trzech piłkarzy jest poważnie poobijanych, to Mateusz Kuzimski, Jan Grzesik i Aleks Ławniczak. Fizjoterapeuci Bartek i Wojtek robią wszystko, by byli do dyspozycji, liczę, że dwie jednostki treningowe sprawią, że będą gotowi do gry w meczu Warta - Legia. W środę pierwszy raz po urazie trenował z zespołem bramkarz Jędrek Grobelny, w pełnym wymiarze trenuje też już Michał Kopczyński - wylicza trener Warty Poznań Piotr Tworek.





Warta - Legia: transmisja tv i stream online

Mecz Warta Poznań - Legia Warszawa w sobotę o godz. 20, transmisja tv i stream online w Canal Plus Sport. Relacja tekstowa "na żywo" z meczu Warta - Legia na Sport.Interia.pl.

