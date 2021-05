- Warta Poznań utrzymała się w Ekstraklasie na pięć kolejek przed końcem, to coś niesamowitego. Na dodatek stworzyła się szansa, by powalczyć o coś więcej. Obciążenie psychiczne w barażach o Ekstraklasę była nieporównywalnie większa - mówi trener Piotr Tworek. Mecz Warta - Śląsk w niedzielę o godz. 15, transmisja telewizyjna i stream online w Canal Plus Sport.

Warta Poznań na dwie kolejki przed końcem jest wciąż w gronie zespołów, które mogą zająć czwarte miejsce w PKO Ekstraklasie i - dzięki zwycięstwu Rakowa Częstochowa w Pucharze Polski - awansować do europejskich pucharów.



Mecz ze Śląskiem Wrocław będzie miał wielkie znaczenie dla układu miejsc tuż za ligowym podium.





Warta - Śląsk. Piotr Tworek: Baraże - to dopiero był ciężar gatunkowy

Piotr Tworek, trener Warty Poznań, który właśnie został nominowany do nagrody "trenera roku", pytany przez nas o porównanie obciążenia psychicznego przy walce o czwarte miejsce z presją ciążącą na zespole rok temu podczas walki w barażach o PKO Ekstraklasę, nie ma wątpliwości: - Teraz obciążenie jest nieporównywalnie lżejsze. Gra w barażach wiązała się - powiedzmy to sobie wprost - z walką o byt klubu na tym poziomie, który teraz mamy. Z walką o rzeczy, które są dostępne tylko w Ekstraklasie, z walką o perspektywy. To był niesamowity ciężar gatunkowy jeśli chodzi o sam klub. Na dodatek, przy okazji barażów były wielkie oczekiwania kibiców Warty, a jednocześnie wielkie wsparcie i doping, które czuliśmy na każdym kroku, w każdej chwili w Poznaniu i w Grodzisku Wielkopolskim - podkreśla trener Piotr Tworek. - Teraz jesteśmy w sytuacji, gdy możemy zrobić "coś więcej". Utrzymaliśmy się na pięć kolejek przed końcem Ekstraklasy, za co wielki szacunek dla zespołu. Trzeba głośno mówić o tym, że ta drużyna zrobiła niesamowitą rzecz. Ale szansa na coś więcej znowu się stwarza i powalczymy o to - zapewnia szkoleniowiec Warty Poznań Piotr Tworek.





Warta - Śląsk. Gdzie oglądać?

Mecz Warta Poznań - Śląsk Wrocław w niedzielę o godz. 15, transmisja telewizyjna w Canal Plus Sport, transmisja internetowa (stream online) w serwisach C+.



Bartosz Nosal